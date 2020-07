Dorinha surta ao ‘furar o olho’ da própria irmã; entenda · .

Após despertar do coma, Dorinha (Samantha Schmütz) acreditará que é Carolina (Juliana Paes) em Totalmente Demais. A dona de casa receberá alta mesmo sem recobrar a memória, e o médico indicará que ela não deve ser contrariada. Certa de que está conversando com o cunhado, a barraqueira vai surtar ao beijar Zé Pedro (Helio de La Peña) e implorará o perdão da irmã por ter furado seu olho.

O advogado estará mimando a mulher com alguns doces quando já estiverem em casa. “Eu amo bombom. E seu quindim, você não vai comer?”, perguntará a mãe de João (Leonardo Lima Carvalho), utilizando o apelido carinhoso do casal. “Olha, nem fala uma coisa dessas. Se não eu não respondo por mim. É o que eu mais queria”, afirmará Zé Pedro.

“Uê, mas qual o problema? Você poder comer. Vai com tudo”, autorizará a dona de casa. “Você que mandou, hein”, dirá o defensor antes de tascar um beijão na mulher. Os dois serão interrompidos pela chegada da verdadeira Carolina.

“Desculpa. Não é nada disso que você tá pensando. Eu não sei o que aconteceu pra gente beijar daquele jeito. Ai, Dorinha… Desculpa”, vai se justificar a personagem de Samantha Schmütz, envergonhada. “Você não tem que se desculpar. Mana, escuta, você tá recobrando seus instintos. Você tá voltando a ser quem você era”, vai se alegrar a ex-amante de Arthur (Fabio Assunção).

“Mas eu nunca fui assim “fura-olho”. E principalmente roubar o marido da minha própria irmã”, surtará a mãe de Maria (Juliana Louise). “Não aguento mais. Olha aqui, Zé Pedro não é meu marido. Zé Pedro é seu marido. Eu sou sou Carolina Castilho. Você é Isadora Castilho. Minha irmã mais velha. Acorda, aceita, chega disso”, mandará a jornalista.

“Por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá me confundindo dessa maneira? Você tá me deixando maluca”, chorará Dorinha. A editora-chefe da revista de moda dirá que só quer ajudar a irmã. “Me deixa”, berrará a barraqueira, antes de ir para o quarto.

“O médico falou que era pra não contrariar a Dorinha. Desse jeito você vai atrapalhar o tratamento”, vai se revoltar o advogado de Germano (Humberto Martins). A personagem de Juliana Paes falará que se alterou por ficar triste com a situação e pedirá desculpas nas cenas que irão ao ar a partir da próxima segunda-feira (20).

