Dudu Camargo é surpreendido por intimação da polícia no SBT; saiba o motivo · .

Dudu Camargo recebeu, na manhã desta quinta-feira (9), uma intimação da Polícia Civil de São Paulo para prestar um depoimento. A assessoria de imprensa do SBT confirma que policiais do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) estiveram na sede da emissora, em Osasco, na Grande São Paulo, para intimá-lo.

De acordo com o SBT, apesar da surpresa da visita, o apresentador do Primeiro Impacto estava “tranquilo” em relação ao caso. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que publicou o caso em primeira mão, Dudu prestará esclarecimentos sobre o sumiço de um casal de fãs adolescentes. A emissora não confirmou o motivo para intimação do apresentador.

A dupla reapareceu recentemente depois de ficar sumida durante alguns dias. O funcionário de Silvio Santos estaria trocando mensagens com os dois e, por isso, foi intimado.

O . tentou contato com Dudu Camargo no início da tarde desta quinta (9), mas o comunicador de 22 anos não respondeu até o momento.

