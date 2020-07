Dudu Camargo explica por que foi intimado pela polícia no SBT · .

Após ser surpreendido por uma intimação da polícia no SBT na manhã de quinta-feira (9), Dudu Camargo explicou o real motivo da visita inesperada. Ele estava no ar com o Primeiro Impacto quando teve que atender os oficiais sobre o caso de dois jovens desaparecidos. Amigos dos menores de idade teriam dito que o apresentador os conhecia. Os adolescentes, no caso, já reapareceram.

Em entrevista para o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nesta sexta-feira (10), Camargo informou que seu nome foi citado pelos familiares dos dois jovens ao registrarem o boletim de ocorrência.

“É claro que a polícia foi querer esclarecer essa história e me procurou no SBT. Quando me procuraram, gerou uma repercussão grande. De manhã, a polícia chegar na porta do SBT me procurando, ainda mais sendo do DHPP [Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa], parecia algo grave”, disse.

“Mas, na verdade, os próprios policiais que estiveram lá falaram: ‘Se a gente soubesse que ia dar esse rebuliço todo, a gente nem viria aqui. A nossa intenção não era provocar nada disso. A nossa parte com você era simples, de esclarecimento.”

Segundo Camargo, os parentes dos jovens procuraram o Cidade Alerta, da Record, para pedir ajuda. A atração policial teria instruído a família a registar um boletim de ocorrência. O jornalístico também entrou em contato com o artista para saber mais sobre sua relação com os indivíduos.

“Só esclarecendo de onde se partiu essa procura por parte da polícia, de envolver supostamente meu nome. Claro, uma vez a polícia procurando [os jovens], o caso cresceu ainda mais”, reclamou.

“Mas em nenhum momento tive participação nesse desparecimento e estou à disposição da polícia para o que der e vier e no que precisarem de mim”, frisou.

Para Sonia Abrão, o apresentador explicou que os adolescentes eram, na verdade, dois fãs. “Cheguei a conhecer os dois, sim, em redes sociais. Foi uma conversa de fã. Sempre fui muito disposto a responder todos nas redes sociais para agradecer o carinho. Talvez, isso seja o mínimo que eu faço para agradecer a audiência”, disse.

O funcionário do SBT lamentou o fato de ter seu nome envolvido negativamente em um caso de desaparecimento. “Infelizmente, se repercute mais uma notícia ruim do que uma boa. A presença da polícia lá, claro que foi um prato cheio para quem queria divulgar a informação e me colocar em maus lençóis, sendo que não era”, protestou.

Questionado pela apresentadora da RedeTV! se ficou com medo de ser intimado, Camargo negou qualquer temor em relação ao caso. “Em nenhum momento fiquei com medo porque sei que Deus é comigo e que estou com a verdade”, declarou.

O comunicador disse ter ficado surpreso com o posicionamento do SBT diante da polêmica. “[Eles] Me deram respaldo, inclusive recusei o trabalho jurídico deles. Falei: ‘Não precisa’. Como a própria polícia disse: ‘Vai ser muito fácil de ser esclarecido e resolvido’. Como está sendo”, finalizou.

Veja o esclarecimento de Dudu Camargo no A Tarde É Sua:

