Crô (Marcelo Serrado) assustará Tereza Cristina (Christiane Torloni) em Fina Estampa. O mordomo surtará ao encontrar Joana (Suzana Pires), a irmã gêmea de Marcela (Suzana Pires), na sala da mansão dos Buarque Siqueira e chamará a vilã com gritos histéricos. “Minha rainha, veja com seus próprios olhos! É a morta!”, berrará ele.

A publicitária irá até o condomínio Marapendi Dreams para conversar com a mãe de Patrícia (Adriana Birolli) sobre a morte de sua irmã gêmea. A personagem chegará na trama com intuito de fazer justiça pelo assassinato ainda misterioso da jornalista.

“Nossa, essa gente deve achar que mora na Suíça. Deixar a porta da casa assim…. Toda aberta”, dirá Joana, surpresa, ao entrar na mansão que estará com as luzes apagadas. O tio de Vanessa (Milena Toscano) passará pela sala de estar para acender as luzes e dará de cara com a cópia de Marcela.

Encontro macabro

“Ah, se afasta sua vampira! Meu pescocinho, não”, dirá Crô, achando que a jornalista se tornou imortal. “Você deve estar pensando que eu sou…”, tentará dizer a nova hóspede da pousada de Zambeze (Totia Meireles), mas será interrompida por outro surto do mordomo.

Os gritos do personagem de Marcelo Serrado assustarão Tereza Christina, e a megera chegará afobada para esculhambar o empregado. “Meu Deus, que escândalo é esse, sua histérica?”, esbravejará a patroa, sem entender nada.

“Um escândalo, um piripaque… Minha rainha, veja por seus próximos olhos. É a morta!”, dirá Crô, apontando para Joana. A vilã da trama de Aguinaldo Silva não acreditará no que seus olhos e perderá a força das pernas. “Abismada do Nilo, segura a bimba. É proibido desmaiar…”, exclamará o colega de trabalho de Baltazar (Alexandre Nero).

A ex-mulher de René (Dalton Vigh) continuará em choque. “Mas quem é você? Não pode ser a outra! Ela está morta e enterrada”, soltará Tereza Cristina, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. A resposta será dita pela personagem de Suzana Pires: “Sou Joana Coutinho, muito prazer. Eu sou a irmã gêmea de Marcela”.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#21: Separação, sequestro e segredo provocam caos em Fina Estampa!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução