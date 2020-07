É inconstitucional a proibição de creditamento do PIS-Cofins de ativo imobilizado adquirido até abril de 2004 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria dos votos, decidiu que o caput do artigo 31 da Lei 10.865/2004, é inconstitucional; por ofender aos princípios da não cumulatividade e da isonomia. O dispositivo proíbe o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30/4/2004.

Repercussão geral

A decisão teve origem no julgamento, em sessão virtual, do Recurso Extraordinário (RE) 599316, com repercussão geral reconhecida (Tema 244), ao qual foi negado provimento.

Desconto de créditos

As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, criadoras da sistemática da não cumulatividade da contribuição para o PIS-Cofins, autorizaram o desconto de créditos relativamente aos encargos de depreciação e amortização de determinados bens integrantes do ativo imobilizado. Por conseguinte, o artigo 31 da Lei 10.865/2004 vedou o desconto de crédito em relação aos ativos imobilizados adquiridos até 30/4/2004.

Art. 31: É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1º do art. 3º das Leis nº s 10.637/2002, e 10.833/2003; relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.

Ofensa aos princípios da não cumulatividade e isonomia

O ministro-relator, Marco Aurélio, cujo voto foi acompanhado pela maioria, declarou que: ao simplesmente proibir o creditamento em relação aos encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado, a norma afrontou a não cumulatividade.

Ressaltou igualmente que o dispositivo cria tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente, o que ofende o princípio da isonomia.

Direitos reduzidos

De acordo com o relator, o regime jurídico do creditamento, observadas as alterações pontuais, permaneceu igual. Portanto, o legislador somente reduziu o direito dos contribuintes que incorporaram bens ao ativo imobilizado até 30/4/2004.

O voto do ministro-relator foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Roberto Barroso.

Ficaram vencidos o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e, por outra fundamentação, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes, e Celso de Mello.

