É só o que se fala! Tratativas entre Jesus e Benfica ganham as manchetes dos jornais portugueses

Bom dia, amigos! Como já disse ontem, acho difícil o Jesus sair do Flamengo para o Botafogo da Europa (Benfica). Vamos focar no Flamengo e deixem esses antis sonhar q vamos nos enfraquecer pq será o contrário. Vamos com tudo pra cima do fluzinho. Vamoooo

— Paolo (@Paolo_fla) July 7, 2020