Éderson repete discurso de Tiago Nunes e coloca Bragantino como favorito

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians agora encara o Red Bull Bragantino, dono da melhor campanha da primeira fase. E, assim como o técnico Tiago Nunes, o volante Éderson preferiu jogar o favoritismo para os adversários.

“O Corinthians tem muita tradição, muitos títulos também. Mas, nesse ano, o Red Bull Bragantino está com uma campanha melhor, vem fazendo ótimos jogos, então acho que é o favorito. Mas não dá para saber o resultado antes de o jogo acabar, então temos que esperar até quinta-feira”, disse o jogador em entrevista à Fox Sports.

Éderson ainda comentou sobre a polêmica envolvendo o resultado do São Paulo

Éderson ainda afirmou que o Timão está preparado para caso o time de Bragança Paulista decida exercer uma marcação alta desde o início do jogo.

“Assim como treinamos nossa pressão, também treinamos como sair quando somos pressionados. Acho que o jogo fica até melhor quando o adversário vem pressionar, sobram alguns espaços dentro do campo, não tem como estar em todos os lugares. Então, se eles vierem para cima, vamos procurar sair e achar os espaços. E também vamos para cima porque somos o Corinthians, somos um clube grande”, explicou o meio-campista.

O camisa 15 também comentou a polêmica envolvendo o resultado do São Paulo, que poderia ter eliminado o Corinthians, caso fosse derrotado para o Guarani, mas acabou ajudando o rival ao vencer o duelo. O volante contou que nunca tinha visto torcedores pedirem por uma derrota do seu próprio time para prejudicar outro clube.

“A gente vê vários casos em que o time precisa de outro para classificar. Mas foi a primeira vez que eu vi os torcedores pedirem para entregar o jogo, ainda mais em clube grande, que tem uma história como a do São Paulo. Então, eu não sabia a maneira certa de reagir a isso, mas a gente procurou focar no nosso resultado. Combinamos de não nos envolver com o outro jogo, apenas com o nosso, e deu certo”, completou o jogador de 21 anos.

Com 17 pontos, o Corinthians terminou a primeira fase com a segunda colocação do Grupo D. Na mesma chave, o Red Bull Bragantino se consagrou como a melhor campanha até aqui, liderando com 23 pontos. As duas equipes se enfrentam pelas quartas de final em jogo único, no Estádio do Morumbi, na próxima quinta-feira (30), às 19h (de Brasília).