Edilson revela falta de equilíbrio de Rogério Ceni com medalhões no Cruzeiro

A passagem de Rogério Ceni como técnico do Cruzeiro foi curta – com apenas oito jogos -, mas ainda rende polêmicas. Nesta sexta-feira, em entrevista à ESPN, o lateral direito Edilson deixou claro que a relação do treinador com os medalhões foi o grande problema durante o trabalho desenvolvido ano passado na Toca da Raposa.

Edilson ressaltou que os treinos de campo de Ceni tinham boa qualidade. No entanto, ele considera o ex-goleiro ainda inexperiente para tratar jogadores com maior bagagem no futebol nacional. “Erros são normais para quem está começando como técnico. Acho que faltou ter equilíbrio com os mais experientes. Ele sabe tratar o jovem de uma boa forma, mas falta tratar os experientes”, explicou Edilson.

Nomes como Thiago Neves e Dedé não tiveram a sincronia desejada com o trabalho de Rogério Ceni. O próprio Edilson também encontrou dificuldades com o treinador principalmente a partir do jogo contra o Internacional, pela Copa do Brasil, em que houve uma surpreendente improvisação de Jadson na lateral direita em um confronto decisivo, mesmo com o jogador da posição à disposição.

Antes da chegada de Ceni, Edilson recorda participação ativa como um dos líderes do elenco cruzeirense, mas considera que acabou excluído pelo ex-goleiro dessa função. Ele justifica que tentou uma reconciliação em uma conversa particular com o técnico, dizendo que estava empenhado em ajudar o Cruzeiro, mas não obteve sucesso. “A partir daí foi a gota d’água para que a gente não pudesse mais conversar”, explicou.

Sem empolgar a torcida celeste desde que foi contratado junto ao Grêmio, Edilson não estava nos planos do Cruzeiro para a reconstrução da equipe para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele acertou a rescisão de contrato com o clube no mês passado.