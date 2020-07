EDITAL do Exército abre vagas para diversos cargos e salários de até R$ 10.887,56

[ad_1]



Saiu o edital. O Exército Brasileiro divulgou o novo edital de processo seletivo para o preenchimento de vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior. Os aprovados atuarão no Departamento de Engenharia e Construção (DEC).

De acordo com o edital, são 19 vagas autorizadas para preenchimento em caráter temporário imediato, além de cadastro reserva. No entanto, o DEC conta com autorização para 412 vagas. Ou seja, o cadastro de reserva na seleção pode chegar a 393 cargos.

Os aprovados atuarão em projetos e obras de engenharia de construção, obras públicas de infraestrutura, implantação de projetos estratégicos, atividades de mapeamento cartográfico terrestre e em ações de logística. Veja a distribuição das vagas:

Técnico de nível superior – Tecnólogo (1 vaga)

Agente administrativo (CR)

Analista de sistemas – Programador PHP (1 vaga)

Analista de sistemas Programação (CR)

Analista de sistemas – Teste (1 vaga)

Analista de sistemas – DBA (1 vaga)

Contador (CR)

Desenhista (CR)

Geólogo (CR)

Engenheiro civil (5 vagas)

Engenheiro eletricista (1 vaga)

Engenheiro mecânico (1 vaga)

Arquiteto (4 vagas)

Analista ambiental (1 vaga)

Administrador (CR)

Técnico de nível superior (2 vagas)

Técnico de nível superior – Processos e Riscos (CR)

Programador PHP (1 vaga)

Técnico em edificações (CR)

Técnico administrativo (CR)

Analista de sistemas – Suporte (CR)

Analista de sistemas – Web Designer (CR)

Os salários oferecidos oscilam entre R$ 3.419,97 e R$ 10.887,56. De acordo com o edital, os aprovados na seleção deverão ter disponibilidade para trabalhar em qualquer região do país.

Além dos ganhos mensais, os profissionais aprovados receberão auxílio-transporte; adicionais de insalubridade; adicionais de periculosidade; por serviço extraordinário e noturno; auxílio-alimentação; auxílio pré-escolar; gratificação natalina; e ajuda de custo.

Os contratos assinados com os aprovados terão validade de até quatro anos, sem possibilidade de prorrogação. O processo seletivo do Exército, entretanto, terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Inscrição e provas do processo seletivo Exército 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 30 de julho e 12 de agosto. Todos os candidatos na seleção passarão por análise curricular.

Na inscrição, o candidato deverá entregar via Sedex ou entregar pessoalmente no Departamento de Engenharia e Construção (DEC), os documentos comprobatórios lançada na ficha de inscrição, em envelope lacrado e identificado.

De acordo com o edital, na avaliação vão ser levados em conta diversos títulos como cursos e experiências profissionais que contam com relação direta com a função para o qual o candidato se inscreveu.

Nível médio/técnico: envia uma cópia do certificado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou diploma de conclusão do curso.

Nível superior: vão ser pontuados conforme Pós-Graduação e Especializações (3 pontos); Mestrado (4 pontos); Doutorado (7 pontos); Experiência profissional ( 1 ponto por ano completo); Cursos extracurriculares (entre 0,1 e 1 ponto por curso); e Certificações ( 1 ponto).

O resultado final da seleção do Exército deve ser publicado nos dias 1º e 2 de outubro. Já a partir destas datas, o Comando do Exército começa o processo de convocações.