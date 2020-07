Educação Empreendedora, aproveite o isolamento para aprender

Educação Empreendedora, esse é um dos passos mais importantes para quem está começando a empreender, e para quem já empreende.

Sabendo disso, o Sebrae separou um material incrível para você aproveitar o isolamento e entender um pouco mais sobre essa educação.

Sobre a Educação Empreendedora

Este espaço foi especialmente criado para quem é aluno, professor, gestor que atua na Educação Formal.

O Sebrae organizou conteúdos, cursos, ferramentas e outras possibilidades que podem ser aproveitadas para se envolver no mundo da educação empreendedora e do empreendedorismo.

Empreender é um despertar individual e coletivo para o empoderamento, para a adoção de comportamentos e atitudes.

Isso possibilita que as pessoas sejam protagonistas de suas próprias vidas, para resolver problemas de forma criativa e inovadora.

O que é a educação empreendedora?

É aquela que está entre o querer fazer e o reunir condições para realizar.

A educação empreendedora existe para despertar o empreendedorismo nas pessoas, usando técnicas que articulam o fazer e o conhecimento.

Ela atua em duas frentes principais:

Desenvolvimento de competências duráveis

Possibilidade de inserção sustentada no mundo do trabalho

A educação empreendedora vai além da abertura de um negócio, ela desenvolve uma cultura que a pessoa se sente:

Sensibilizada

Preparada

Empoderada

O foco da educação é ajudar as pessoas com competências múltiplas, que atuam em equipe, aprendem, enfrentam desafios e promovem transformações.

Quando surgiu o programa?

O Programa Nacional de Educação Empreendedora foi concebido em 2013.

O objetivo foi ampliar, promover e disseminar por meio da inclusão de conteúdos sobre empreendedorismo em diferentes níveis da educação.

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Educação Profissional

Educação Superior

A partir daí, o Sebrae tem atuado para ampliar as possibilidades de desenvolvimento do tema junto ao público-alvo:

professores

estudantes

gestores

comunidade escolar como um todo

São anos de iniciativa bem-sucedidas como:

5,5 milhões de estudantes atendidos pela proposta

165 mil professores capacitados nas metodologias

Parceria com 9 mil instituições por todo o País

As iniciativas do Programa podem ser encontradas por todo País em diferentes formatos e todos níveis de ensino.

Buscando atender a necessidade de qualquer pessoa que deseja aprender e ensinar sobre a temática.

Parceiros

As iniciativas do Sebrae em Educação Empreendedora conta com o apoio de parceiros estratégicos como: