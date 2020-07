Geovanna Tominaga fez pouco caso de Susana Vieira ao relembrar o constrangimento que passou com a veterana no Vídeo Show (1983-2019). Em 2009, a artista tirou o microfone da mão dela e soltou que não tinha “paciência pra quem tá começando”. A ex-apresentadora afirmou que o bafão não afetou sua carreira. “Ela é só uma atriz”, alfinetou.

A mãe de Gabriel, de um ano, falou sobre o caso durante uma conversa com seus seguidores do Instagram na manhã desta terça-feira (7). Um fã da apresentadora perguntou se Susana Vieira atrapalhou o sonho dela na Globo. “De maneira alguma! Eu vivi todos os sonhos que queria por lá. Ela não tem esse poder, gente. Ela é só uma atriz”, cutucou Geovanna.

Resposta de Geovanna (Reprodução/Instagram)

Até hoje a ex-Video Show é reconhecida pelo constrangimento que passou ao vivo com a veterana. “Eu estava num link fora do estúdio e tinha que fechar a matéria em um minuto e meio. Ou seja, apresentar a pauta, entrevistar a Susana e voltar para o estúdio. Tinha um ponto no ouvido com o diretor berrando quanto tempo faltava, e eu lá, tensa, porque tinha que tirar o microfone dela, e ela parecia que ia falar a vida toda”, contou ela em uma entrevista para o jornal Extra.

A repórter, então, teve o microfone arrancado das mãos pela atriz, que soltou a frase que é usada como meme até hoje nas redes sociais. “Foi um comentário bem ingrato dela, mas levei numa boa. Hoje vejo que foi um marco na minha carreira. E eu nem estava começando”, avaliou Geovanna.

Relembre a cena:

Ainda no bate-papo com os seguidores na rede social, a repórter disse que voltaria a apresentar a TV Globinho (1994-2015), atração da qual ficou à frente entre 2002 e 2009. Outro seguidor perguntou como foi trabalhar com Angélica. “Maravilhoso! Uma das fases mais divertidas da minha vida”, contou.

Um fã também questionou qual foi o maior desafio enfrentado na carreira. “Foram muitos! Mas acho que encarar o desafio do Dancing Brasil”, respondeu Geovanna, que participou do programa da Record em 2018. Fora da Globo desde 2017, ela atua também como celebrante de casamentos.

© 2020 . | Proibida a reprodução