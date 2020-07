‘Ele dava os treinos no Bayern do Guardiola’

[ad_1]



O nome de Domènec Torrent não era lá tão conhecido assim aqui no Brasil, mas virou campeão nas buscas na última semana. O motivo? Ex auxiliar de Pep Guardiola, o espanhol virou um dos principais cotados para assumir como técnico do Flamengo após a saída de Jorge Jesus. E ninguém melhor para falar mais sofre ele que um ex-comandado e que, de quebra, ainda veste as cores rubro-negras atualmente.

Rafinha foi o convidado da semana do Resenha ESPN e falou de seu período de convivência com Torrent no Bayern de Munique, na Alemanha. E as credenciais apresentadas não poderiam ser melhores.

“Foram três anos que trabalhamos juntos, depois ele foi para o City com o Pep (Guardiola). É a escola do Cruijff, né? É um cara que sabe tudo mais um pouco de bola. Tanto é que os treinamentos no Bayern quem dava era ele, o Guardiola ficava só corrigindo e tal. É um cara que dispensa comentários. Eu conheço e posso falar com propriedade porque é um cara com quem eu trabalhei. E não só eu, né? Ele fez muita gente no Bayern crescer muito”, disse Rafinha.

Torrent ficou no Bayern de Munique entre 2013 e 2016 com Pep Guardiola. Juntos – e com Rafinha no time -, eles ganharam três Bundesligas, um Mundial de Clubes, duas Copas da Alemanha e uma Supercopa da Uefa.

O espanhol deixou de ser auxiliar de Guardiola em 2018, quando resolveu assumir como treinador principal no New York FC. Ele ficou por lá até 2019 e até saiu sem título, mas conseguiu a melhor campanha da história do clube na MLS.

Rafinha ainda falou mais sobre o Flamengo e a busca por um novo treinador. O lateral admitiu que substituir Jorge Jesus será uma missão bastante complicada e disse não enxergar a necessidade da contratação de um novo gringo.

E, claro, o jogador ainda se soltou para falar de outros temas e até compôs um samba para o Resenha.

Sinceridade sobre saída de Jesus e dificuldade para reposição

