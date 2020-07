Neil Lennon viu o seu Celtic ser goleado pelo Paris Saint-Germain, em amistoso disputado na quarta-feira, e deixou a capital francesa com duas impressões: uma boa, sobre Mbappé, e outra ruim, sobre Neymar.

O treinador do atual campeão escocês teve uma leve discussão com o craque brasileiro, em um lance na linha lateral. Após a partida, ele falou da postura de Neymar em campo, sem muitos elogios.

“Ele é irritante e sabe disso”, afirmou Lennon, que orientou seus jogadores a não se preocuparem com as atitudes do atacante. “Disse a eles que era preciso manter a disciplina e não morder a isca de verdade”.

Neymar durante amistoso entre PSG e Celtic, em Paris Ricardo Nogueira / Getty Images

Neymar fez um dos gols da vitória por 4 a 0, assim como Mbappé, que ao final da partida garantiu que permanecerá no PSG na próxima temporada. Sobre o atacante francês, o técnico do Celtic foi bem mais agradável.

“Sou um grande fã de Kylian Mbappé, pois acho um jogador fantástico no que se propõe a fazer. O PSG tem qualidade no time inteiro, alto nível. Estou satisfeito por termos assumido esse desafio e não acho que precisamos ficar deprimidos (pela derrota)”.