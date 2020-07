Escalado como eletricista por uma dia, J.B. Oliveira, o Boninho foi filmado em ação por Ana Furtado. Em seu Instagram, o diretor da Globo mostrou o momento em que fazia reparos na mansão do casal quando ganhou aquele elogio da mulher. “Olha lá meu eletricista gato. Tem dias que ele me acende todinha”, divertiu-se a apresentadora.

Ana contou em sua rede social que o aquecedor de sua piscina quebrou nesta terça-feira (7). Para isso, foi necessário subir no telhado da casa. “Quem sobe para ver é o mais leve”, brincou ela. “Eu não subo aí, não”, respondeu Boninho, aos risos.

A apresentadora do É de Casa, da Globo, mostrou que os dois tiraram o dia para fazer mais ajustes na propriedade da família. “Fiz um monte de coisas, troquei a lâmpada, vi a máquina [da piscina], coloquei o negócio no toldo. Está pensando o quê? Muitos talentos descobertos nesta pandemia”, detalhou.

O diretor da Globo também não ficou para trás e foi filmado pela artista cuidando da parte elétrica. “Não teve jeito, ele teve que colocar a mão, teve que mostrar serviço. Não se aguentou”, provocou ela.

Ao final das tarefas, Ana deu seu relato sobre os restauros no imóvel. “Subi no telhado de casa. Achei que ia virar Gabriela, Cravo e Canela e virei o Pereirão. Olha que gato esse seu Nacib que veio me ajudar, ou seria meu René?”, comentou ela, citando personagens de Jorge Amado e da novela Fina Estampa.

Veja publicações de Ana Frutado e Boninho:









