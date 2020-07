Eliza cai em armadilha do padrasto abusador e acaba na cadeia · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) será vítima de um plano de vingança e acabará atrás das grades em Totalmente Demais. Após ver a enteada vencer o concurso de beleza, Dino (Paulo Rocha) tentará extorqui-la para ficar com o prêmio de R$ 150 mil. Diante da resistência da ruivinha, o padrasto abusador cumprirá a ameaça e a acusará de roubo e tentativa de homicídio.

As cenas em que a mocinha cai em desgraça na novela das sete estão previstas para ir ao ar a partir da próxima segunda-feira (27). A essa altura da história, ela já terá saído como grande campeã da disputa de modelos e terá assumido seu namoro com Arthur (Fabio Assunção).

O vilão invadirá o apartamento do dono da Excalibur junto com seu comparsa, o delegado Peçanha (Rodrigo Rangel), e exigirá que a modelo entregue toda a bolada que ganhou.

“Fiz um boletim de ocorrência contra você! O Peçanha já tá com seu mandado de prisão! Perante a lei, a vítima dessa história sou eu”, ameaçará o mau-caráter. “Você fala pra todo mundo que eu não presto. Mas se eu quisesse te ferrar, te jogava na cadeia”, provocará ele.

“Não tô acreditando! Quem devia tá preso você, seu traste. Todo mundo sabe que eu só me defendi. Você me assediou, tentou me agarrar, seu nojento”, esbravejará ela.

O padrasto jogará na cara de Eliza que ela não tem como provar o assédio. “Você é a pior pessoa que eu conheço nessa vida! Pessoa não, um monstro! Eu tenho nojo de você”, gritará a filha de Gilda (Leona Cavalli). “Eu retiro a queixa contra você e tudo. Mas, com uma condição: você vai ter que me dar todo dinheiro que ganhou no concurso”, chantageará Dino.

A garota ficará possessa e o expulsará dali. Com medo, ela fará as malas correndo e fugirá deixando um bilhete de despedida para Arthur. Só que ao chegar na rua, verá Dino e Peçanha vindo em sua direção. Ela correrá até um policial. “Aqueles dois ali! Eles tão atrás de mim”, acusará ela, sem saber que o homem da lei estará no local para prendê-la.

“Você é Eliza de Assis? Tá presa! Você está sendo acusada de furto e tentativa de homicídio. Tenho ordem de prisão provisória. Calma, você vai ter o direito de se defender. Mas na delegacia de Campo Claro, onde seu caso vai ser avaliado”. falará o policial Duarte (Paulo Uranga).

Já em prantos, Eliza será algemada. Enquanto ela estiver esperneando dizendo que não quer ir, Dino avisará que foi a ruiva quem escolheu esse desfecho. “Me solta! Eu sou inocente! Alguém me tira daqui! Por favor”, suplicará ela, ao ser jogada na cela.

