Eliza chora horrores ao descobrir que Arthur é um canalha · .

Arthur (Fabio Assunção) vai se ferrar por ser um mulherengo em Totalmente Demais. Carolina (Juliana Paes), Natasha (Lavinia Vlasak) e Dani (Fernanda Motta) vão falar que o loiro é um cafajeste, colecionador de mulheres, em um momento “clube da luluzinha”. Sem ser vista, Eliza (Marina Ruy Barbosa) ouvirá tudo e começará a chorar.

Apaixonada, ela ficará arrasada e cairá em um pranto de dar dó. As cenas vão ar ar a partir do capítulo deste sábado (11). As quatro mulheres estarão participando da nova eliminatória do concurso Garota Totalmente Demais.

Duas das personagens maduras realmente não vão saber que a nova conquista do dono da Excalibur estará dentro de uma das cabines do banheiro. Todas estarão retocando a maquiagem quando iniciarão a roda de fofocas que queimará o filme do empresário. “O Arthur é um colecionador. Adora ter todas as mulheres do mundo aos seus pés. Eu cansei”, falará a editora-chefe da revista de moda.

“Quem diria? Achei que você ia ser amante do meu ex-marido pra sempre”, retrucará a mãe de Jojô (Giovanna Rispoli). A essa altura, Eliza e Arthur estarão engatando o romance deles para valer.

“Nada é pra sempre. Minha história com aquele canalha, por exemplo, acabou”, afirmará Carolina. Dani dará uma gargalhada e dirá que elas levam o agente muito a sério. “Aposto que aquela Eliza deve estar se divertindo. E daqui a pouco é outra. Vida que segue”, comentará a top model internacional.

Natasha vai se compadecer da ingenuidade da ruiva. “Eu não desejo esse mal pra Eliza. Ela é uma moça ingênua, do interior. O Arthur pode até se encantar por ela por algum tempo, mas depois vai descartar”, disparará a jurada. “Eliza é uma graça, mas é só diversão. O tipo dele… Somos nós, né?”, continuará Dani.

Eliza sair da cabine, chorosa, somente depois que as três se mandarem dali. Ela falará se olhando no espelho: “Eu não vou ser mais uma da sua coleção, Arthur”. Depois, virá à tona que Carolina sabia que a rival estava dentro do banheiro ouvindo elas meterem o pau no dono da Excalibur.

