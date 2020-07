Eliza deixa Arthur abobalhado com declaração surpresa · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) surpreenderá Arthur (Fabio Assunção) com uma declaração em Totalmente Demais. Os dois terão um momento íntimo de desabafo, e a mocinha contará que já achou que o agente de modelos era um príncipe. O bonitão ficará todo abobalhado e abrirá o coração para a ruiva. Ao pôr do sol, eles darão um beijaço.

A protagonista e o dono da Excalibur estarão passeando na praia e acabarão vendo Jonatas (Felipe Simas) e Leila (Carla Salle) em clima de romance. A filha de Gilda (Leona Cavalli) ficará abalada, e o loiro a levará para observar o entardecer.

“Só aproveita que a gente tá longe e esquece do resto do mundo. Curte esse momento”, aconselhará o pai de Jojô (Giovanna Rispoli). “Eu aprendo muito com você, sabia? Não só no concurso. Eu não sei o que seria da minha vida sem você”, desabafará a jovem.

O personagem de Fabio Assunção dirá que também é inspirado pela aspirante a modelo. Ele ainda abrirá o coração e revelará que se esconde por trás de ironia e sarcasmo para mascarar quem ele realmente é e o que sente. “De quem que você se esconde?”, questionará a ex-florista.

“Não sei. No começo eu achava que era dos outros, mas hoje eu sei que é de mim mesmo. Eu me disfarço tão bem que, às vezes, nem eu mesmo me reconheço. Sou romântico, sedutor, mas também playboy, egoísta, aventureiro. Eu acho que tudo isso faz parte desse personagem”, comentará o chefe de Max (Pablo Sanábio).

A mocinha, então, revelará que achou que o agente era seu príncipe encantado e o levará ao riso. “É, depois eu te achei um babaca. Mas agora…”, complentará a personagem de Marina Ruy Barbosa. “Quem eu sou pra você agora?”, perguntará o galã. “Só o Arthur”, responderá a ruiva.

“Pra você tudo é tão simples, tão transparente. Eu olho pra você e eu sei o que você sente”, discursará o filho de Stelinha (Glória Menezes). Eliza questionará o que o “patrão” acredita que ela esteja sentindo naquele momento. “O mesmo que eu”, disparará Arthur, que tascará um beijão na jovem. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta quinta-feira (9).

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução