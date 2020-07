Eliza dorme com Arthur e se espanta ao acordar com plateia · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) terá uma surpresa em Totalmente Demais. A aspirante a modelo dormirá nos braços de Arthur (Fabio Assunção) e quando acordar notará uma plateia formada por Cida (Guida Vianna), Jojô (Giovanna Rispoli) e Maurice (Reginaldo Faria). A trupe achará que os pombinhos fizeram muito mais do que descansar no sofá.

“Arthur, acorda! Todo mundo já levantou e tá olhando pra gente”, dirá a filha de Gilda (Leona Cavalli), desconcertada com a situação. “Os pombinhos dormiram bem?”, perguntará a amiga de Rosângela (Malu Galli), ironicamente.

O agente notará o tom da funcionária e se adiantará sobre o que aconteceu na noite anterior. “A gente tava conversando”, justicará ele. Mesmo assim, Maurice aproveitará para alfinetar o mulherengo da trama de Rosane Svartman e Paulo Halm. “É, uma coisa puxa a outra. Eu me lembro como é”, dirá o idoso.

Rapidamente, a rival de Carolina (Juliana Paes) retrucará o pai de seu patrão. “Não é nada do que o senhor tá lembrando, não!”, esbrevejará a personagem interpretada por Marina Ruy Barbosa.

Já o loiro mudará de assunto e reclamará de dor nas costas. “Acho que dei mal jeito. Dormi no sofá com a Eliza por cima”, dirá o dono da agência Excalibur, sem notar o duplo sentido da frase que terá acabado de soltar.

Jojô (Giovanna Rispoli), Cida (Guida Vianna) e Maurice (Reginaldo Faria) verão Arliza juntos

Cida dará um pulo de surpresa com a afirmação e alertará o chefe. “Seu Arthur! A Jojô está aqui”, reforçará a empregada. “O que eu falei demais? Só disse que dormi de mal jeito no sofá”, responderá o galanteador, sem entender o desespero.

A ex-namorada de Jonatas (Felipe Simas) tentará cortar a sessão de investigação e anunciará que irá tomar banho. O ex-marido de Natasha (Lavinia Vlasak) dirá que fará o mesmo. A resposta provocará uma reação curiosa nos demais.

“Juntos?”, perguntará Maurice, aos risos. “Não!”, gritará o casal Arliza, finalizando o assunto. As cenas irão ao ar a partir da próxima segunda (20) na novela das sete.

