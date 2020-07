Eliza engole veneno de Carolina e termina namoro com Arthur · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) ficará extremamente decepcionada ao descobrir a aposta que Arthur (Fabio Assunção) fez com Carolina (Juliana Paes) envolvendo sua transformação em modelo profissional. A jornalista jogará a verdade na cara da mocinha de Totalmente Demais para provar que o agente não foi honesto com ela. A ruivinha, que terá assumido o namoro com o bon vivant após vencer o concurso de beleza, deixará a casa dele e prometerá esquecê-lo para sempre.

A diretora da revista de moda não conseguirá fazer nada para que Eliza fracasse na disputa de modelos. A personagem de Marina Ruy Barbosa sairá como a grande campeã e ainda arrematará de vez o coração de Arthur. Só restará a Carolina tentar separá-los para se vingar.

“Se não fosse você, ele nunca teria ganhado a aposta… O Arthur lhe ajudou por conta de uma aposta comigo”, revelará. “E por que eu deveria acreditar em você?”, indagará Eliza. “É que tudo foi sempre um jogo. O Arthur apostou comigo que transformaria qualquer garota numa modelo. Mesmo uma pedinte que nem você”, tripudiará a jornalista, deixando a rival com a cara no chão.

Arrasada, a ruivinha colocará o namorado contra a parede. “Eu juro que eu queria que isso fosse mentira. Mas eu sei que não é”, afirmará Eliza. “Não, não é. Houve uma aposta, sim”, admitirá o personagem de Fabio Assunção.

Eliza chorará de decepção. “Canalha”, xingará. “Eu não menti para você quando eu disse que você me transformou. Quanto mais eu me empenhava, quanto mais eu me esforçava, mais eu me apaixonava por você”, argumentará o dono da agência Excalibur.

“Por mim ou pela modelo que você inventou?”, retrucará a filha de Gilda (Leona Cavalli. Arthur prometerá que nunca irá abandonar a ruivinha, mas, a essa altura, a confiança já terá sido abalada. “Não vai mesmo… Porque quem vai te esquecer sou eu. Eu não posso mais ficar nesta casa”, sentenciará a mocinha.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#22: Final do concurso promete emoções em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução