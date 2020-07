Eliza fica arrasada com noite de sexo entre Jonatas e Leila · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) vai sofrer um baque ao descobrir que Jonatas (Felipe Simas) fez mesmo a fila andar em Totalmente Demais. A ruiva assuntará com Lu (Julianne Trevisol) para saber a quantas anda o relacionamento do ex-namorado com Leila (Carla Salle) e ficará arrasada ao saber que os dois dormiram juntos na casa da estudante de Jornalismo.

Depois que descobrir que Arthur (Fabio Assunção) “coleciona mulheres”, Eliza abandonou o agente e se mudou para o apartamento de Max (Pablo Sanábio) e Lu. A assistente de Carolina (Juliana Paes) assumirá seu namoro com Jamaica (Gabriel Reif), que passou a morar com Leila e dará uma festa para comemorar.

Lu voltará da casa do namorado no dia seguinte e responderá com sinceridade às perguntas de Eliza sobre Jonatas. “Fala mais da festa, tinha muita gente?”, pedirá a personagem de Marina Ruy Barbosa.

reprodução/tv globo

Lu (Julianne Trevisol) mandará um ‘sincerão’ para Eliza (Marina Ruy Barbosa) nesta segunda

“Pergunta logo o que você quer saber. A Lu é meio tapada, não entende indiretas. A ruiva quer saber do Jonatas”, soltará Max, na lata. “Eu não vou mentir pra você. O Jonatas foi na festa e… Passou a noite com a Leila”, revelará a loira.

“O gato vira-lata subiu no telhado da jornalista…”, comentará o personagem de Pablo Sanábio. “E caiu na cama dela. Dá no mesmo. Ah, gente, qual o problema? Normal dormir com alguém que a gente tá ficando”, retrucará Lu.

“Pra mim, dormir com alguém é muito importante. Se o Jonatas passou a noite com a Leila, é porque eles tão juntos de verdade”, concluirá Eliza, arrasada. “Não necessariamente, mas a fila andou para ele, e podia andar para você também, amada”, aconselhará Max, na cena prevista para ir ao ar a partir desta segunda (13).

