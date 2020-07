Eliza fica devastada ao ver mãe defender padrasto abusador · .

Gilda (Leona Cavalli) tentará minimizar os abusos sexuais sofridos por Eliza (Marina Ruy Barbosa) e acabará tendo uma briga feia com a filha em Totalmente Demais. A ruiva ficará devastada ao ver a mãe defender Dino (Paulo Rocha), e seu sonho de morar junto com ela e os irmãos vai se desfazer. As duas romperão a relação por causa da discussão.

Dino fingirá que esqueceu os problemas com Eliza para levar a mulher e os filhos para o Rio de Janeiro. Gilda acreditará que ele tem a intenção de torcer para a modelo na final do concurso de beleza, mas a ideia dele é denunciar Eliza para que ela acabe presa e ele fique com o dinheiro do prêmio.

Jonatas (Felipe Simas) ficará que o padrasto abusador está na cidade e resolverá alertar a ex-namorada. Eliza ficará incrédula e colocará a mãe contra a parede.

“Diz pra mim que é mentira dele. Você veio pro Rio com aquele cachorro!”, perguntará Eliza à mãe. “Já te disse. Ele mudou, Eliza!”, tentará justificar a ex-babá. “Eliza, tô te falando que o Dino mudou. Voltou a ser aquele homem bom de quando você era criança. Ele disse até que já esqueceu da briga de vocês e que te perdoou”, argumentará Gilda, deixando a filha completamente transtornada.

Gilda passa o pano para abusos de Dino

“Me perdoou? Eu é que tinha que perdoar aquele monstro por ter me assediado. Mas isso eu não vou fazer nunca!”, esbravejará a modelo. “O seu padrasto nunca fez maldade com você”, rebaterá a mãe.

“Não?! Se hoje eu não consigo confiar em homem nenhum, é culpa dele. Ele ficava me rondando, entrando no banheiro enquanto eu tomava banho. A senhora sabe disso, mãe. A senhora viu!”, gritará a mocinha. “Você foi crescendo e a casa ficou pequena pra gente, Eliza. Foi isso”, minimizará a mulher de Dino.

Quando Eliza disser que não pretende usar um centavo de seu prêmio para ajudar o padrasto, a briga ganhará contornos ainda mais tensos. “O Dino também faz parte da nossa família”, repreenderá a personagem de Leona Cavalli.

“Da minha não! Se eu ganhar esse prêmio, eu quero usar o dinheiro pra trazer você e os meus irmãos pra morarem comigo. A senhora sempre soube disso”, retrucará a filha. “Você tá me pedindo pra vir pro Rio e separar os meus filhos do pai deles? É isso? Você quer que eu escolha entre você e o meu marido?!”, perguntará Gilda.

“Eu não devia ter que te pedir isso. Eu sou sua filha. Eu tive que fugir de casa porque ele tentou me agarrar!”, argumentará Eliza. “Foi um acidente, filha. Naquele tempo o Dino tava bebendo demais. Mas esse tempo já passou!”, insistirá a mãe.

Gilda finalizará a briga com sua decisão de ficar ao lado do marido. “Você já tá grandinha. Devia saber que monstro não existe. Ele tá dentro da sua cabeça. Eu e os seus irmãos não vamos sair de Campo Claro. Eu não vou separar a nossa família. E você, ponha a mão na consciência e pensa bem se o que você quer é ajudar a gente ou se vingar do Dino”, sentenciará ela. Eliza chorará muito por causa do rompimento.

