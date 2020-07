Eliza fica paralisada ao ver beijo de Arthur em outra mulher · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) ficará sem reação ao ver Arthur (Fabio Assunção) beijar outra mulher bem na sua frente em Totalmente Demais. A cena será parte da confusão armada por Dorinha (Samantha Schmütz), que acordou do coma achando que é a sua irmã, Carolinha (Juliana Paes). A mulher de Zé Pedro (Helio de La Peña) irá ao apartamento do bon vivant e o agarrará no meio da sala.

Vestindo roupas da jornalista, Dorinha invadirá a casa do agente. “O quê tem? Não posso mais chegar sem avisar? Antes, você gostava quando eu te fazia surpresas…”, dirá ela, agindo como Carolina. Maurice (Reginaldo Faria) olhará a cena abismado e achará que a irmã da jornalista é a mais nova conquista do filho. “Pera aí… Pegou a irmã também, malandrão!”, dirá.

“Mas ela é casada, Arthur!”, reagirá Eliza, chocada com a situação. “Não! Nunca fui casada com esse cafajeste, gostoso…. Eu sou doida por ele desde o dia que ele me seduziu na festa do Country Club, lembra?”, retrucará a personagem de Samantha Schmütz, imitando o estilo sedutor de Carolina.

Sabendo do histórico de galenteador do personagem de Fabio Assunção, os personagens vão acreditar que Dorinha é a nova conquista do dono da Excalibur. “Mas esse meu patrão não tem jeito mesmo!”, exclamará Cida (Guida Vianna).

“Pera aí, pessoal! Não é nada disso. Ela acabou de sair do hospital e não tá falando coisa com coisa”, justificará Arthur, tentando contar que Dorinha sofreu uma troca de identidade depois que acordou do coma. “Pera aí, pera aí… A Carol sabe que você tá aqui?”, questionará ele, surpreso.

No auge da insanidade, a mãe de Maria (Juliana Louise) continuará a manter a pose: “Como assim, a Carol? Carolina Castilho sou eu!”, reforçará Dorinha antes de dar um beijão de novela em Arthur que deixará a ruivinha paralisada.

O personagem de Fabio Assunção aproveitará um momento de distração de Dorinha para pedir que Eliza o ajude a enrolá-la. Enquanto isso, ele ligará para Carolina e dirá que irmã dela está em seu apartamento falando sandices. As cenas estão previstas para ir ao ar no capítulo desta quarta (22).

