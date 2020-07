Eliza ganha aliada para vencer prova de nudez; saiba quem · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) surtará ao descobrir que terá que posar nua na última prova do concurso de beleza em Totalmente Demais. Passado o pânico inicial, a aspirante a modelo receberá a ajuda de Stelinha (Glória Menezes) como sua grande aliada para vencer a prova de nudez.

Após participar de um workshop completo sobre nudez que será preparado por Arthur (Fabio Assunção) e Max (Pablo Sanábio) e receber dicas de Natasha (Lavinia Vlasak), que contará já ter feito fotos nua e mostrará as imagens para Eliza conferir, a ruiva ainda não se sentirá segura para tirar a roupa.

Durante um café da manhã, acompanhada de Arthur e Maurice (Reginaldo Faria), que estarão preocupados com a última prova do concurso Garota Totalmente Demais, o pai de Jôjo (Giovanna Rispoli) quase se dará por vencido. “Eu não sei mais o que fazer para te ajudar a partir de agora”, dirá o loiro.

Para surpresa de todos, Stelinha entrará no apartamento triunfante. “Você não sabe, mas eu sei!”, falará a senhora. “Prepare-se, Eliza. Eu vim especialmente de Paris para fazer você ganhar essa última prova!” anunciará a ex-mulher de Maurice, conseguindo atrair a atenção de todos.

Com a esperança renovada, a futura modelo levantará animada. “Dona Stelinha, a senhora disse que vai me ajudar a tirar foto sem roupa, mas como é que vou posar pelada”, perguntará a jovem.

Com calma, a idosa tentará tranquilizar a menina. “Quando li sobre a prova no site do concurso, imaginei que você teria problemas em tirar foto despida”, falará ela, que terá uma resposta rápida de Eliza. “É, eu fico com vergonha. A senhora também não ficaria?”, indagará.

Para surpresa da ruiva, a mãe do dono da agência Excalibur dirá que posar nua não é nada demais. “Mas que bobagem menina! Não é a roupa que dá dignidade a mulher, o que dá dignidade a uma mulher é sua postura. Eu, por exemplo, já posei nua várias vezes, e continuo uma dama”, dirá a madame para o espanto de Eliza.

“Fique sossegada querida. Stelinha Carneiro de Alcântara vai fazer de você a mulher nua mais alegre da cidade”, tranquilizará a senhora.

