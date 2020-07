Eliza recebe notícia devastadora após prisão do padrasto · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) ficará aliviada após a prisão de Dino (Paulo Rocha), mas uma notícia devastadora trará de volta os momentos de terror em Totalmente Demais. Depois de apontar uma arma para a cabeça da enteada e levar um tiro, o padrasto abusador será levado para o hospital com escolta. O delegado corrupto Peçanha (Rodrigo Rangel), no entanto, facilitará a fuga do vilão, para desespero da modelo.

A vida de Eliza sofrerá uma reviravolta após a vitória no concurso de beleza. De olho no prêmio, Dino chantageará a filha de Gilda (Leona Cavalli) e conseguirá colocá-la na cadeia sob acusação de roubo e tentativa de homicídio.

Mas o plano dele será descoberto pela mulher, que finalmente vai desmascará-lo e tomar as dores da filha. Gilda, então, irá até a delegacia, desmentirá o marido e conseguirá fazer Eliza ganhar sua liberdade de volta.

Será na hora de deixar a prisão que a ruivinha viverá um dos momentos mais tensos da história. Dino aparecerá descontrolado e armado e a ameaçará de morte. Arthur (Fabio Assunção) avançará no mau-caráter e conseguirá evitar o pior. Um tiro acidental acertará o vilão, que será levado de ambulância para um hospital.

Certa de que não corre mais perigo, Eliza estará em casa com a mãe quando será surpreendida pela visita do agiota Cordeiro (Gutti Fraga). O criminoso aparecerá para cobrar a dívida de Dino e prometerá tomar o bar da família.

“Mas isso não é justo. A gente tinha combinado que você me daria seis meses de prazo”, argumentará Gilda. “É porque o Dino foi preso, né?”, questionará Eliza. O agiota, então, soltará a bomba: “Não, eu vim porque o Dino fugiu”, revelará, deixando mãe e filha apavoradas.

