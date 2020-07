Eliza supera ataque nojento, fica nua e é ovacionada após prova · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) não deixará Dino (Paulo Rocha) destruir seus sonhos em Totalmente Demais. Assediada pelo tarado, a ruivinha vai se recuperar a tempo da última prova do concurso. Ela arrancará eu roupão, ficará nua em pelo na frente de Carolina (Juliana Paes) e ganhará elogios de todos os presentes –até de Leila (Carla Salle).

O vilão de Paulo Rocha invadirá o estúdio bem no momento em que a aspirante a modelo estará se preparando para tirar a roupa. Apesar de ser expulso à força por Arthur (Fabio Assunção), o crápula deixará a filha de Gilda (Leona Cavalli) com os nervos à flor da pele.

Atormentada pelo abuso que sofreu nas mãos do padrasto, a personagem de Marina Ruy Barbosa travará completamente. Ela, no entanto, respirará fundo e se encherá de coragem para enfrentar seus próprios fantasmas graças aos incentivos do pai de Jojô (Giovanna Rispoli)

“Quando eu fugi de casa, jurei para mim mesma que eu ia fazer de tudo para afastar aquele traste da minha família. Eu aprendi muito, levei muito tombo também. Eu sou mais forte do que eu imaginava. Esse Dino não é mais forte do que essa Eliza, não mesmo”, dirá a jovem nas cenas que serão exibidas na próxima segunda (27).

Certa de que terá ganho a aposta, a antagonista de Juliana Paes ficará embasbacada ao ver a menina tirar o robe de seda diante de seus olhos. “Pessoal, estou pronta para as fotos. Vamos?”, solicitará a garota, faltando poucos minutos para o fim do seu prazo.

Eliza (Marina Ruy Barbosa) posa nua na última prova do concurso de Totalmente Demais

De cair o queixo

Cheia de si, Eliza não terá um pingo de vergonha ao posar para a câmera de Rafael (Daniel Rocha). “Bom, muito bom. Inacreditável, chérie, a menina brilha mais a cada dia”, sussurará Pietro (Marat Descartes) no ouvido de Carolina. “Nunca pensei que ela fosse ter coragem”, resmungará a jornalista.

Ao fim do ensaio, a candidata será ovacionada por toda equipe. “Parabéns, você é uma guerreira”, admitirá a videomaker interpretada por Carla Salle, dando o braço a torcer. “Obrigada, eu vou trocar de roupa. Quer dizer, colocar uma roupa. Já volto”, afirmará a aspirante a modelo.

Sozinha, em frente a um espelho, ela se emocionará com sua bravura. “Eu consegui, eu venci. Eu sou dona do meu corpo, das minhas vontades. Agora, o Dino não pode mais me fazer mal”, declarará a protagonista do folhetim escrito por Paulo Halm e Rosane Svartman.

