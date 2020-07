Eliza transa pela primeira vez com Arthur em cenário luxuoso · .

A primeira transa de Eliza (Marina Ruy Barbosa) e Arthur (Fabio Assunção) será puro luxo e riqueza em Totalmente Demais. Depois de engatar o namoro com o agente e vencer o concurso de beleza da história, a mocinha vai se entregar a uma noite de sexo na mansão chique em que fará um ensaio fotográfico. Se um dia foi pobre, a ruiva não se lembrará mais!

Um dos prêmios da disputa será estampar a capa da revista dirigida por Carolina (Juliana Paes), e a sessão de fotos será na mansão de um amigo de Arthur. Quando o dono da Excalibur estiver sozinho com sua mais ilustre agenciada, ele deixará clara a sua intenção.

“E se a gente ficar aqui mesmo? O dono dessa mansão é meu amigo e me falou que a locação tá reservada até amanhã. Se a gente for pra casa, vou ter que dividir você com todo mundo”, lembrará o agente, citando a mãe e os irmãos de Eliza que, a essa altura, estarão morando no apartamento dele.

“Tô querendo passar a noite com você, Eliza, você quer?”, perguntará ele. Após um breve hesitação, a mocinha se renderá. “Quero”, dirá.

Na sequência, os dois aparecerão deitados na grama com uma garrafa de vinho e velas, para marcar o clima romântico. “Você me ama, Arthur?”, perguntará a ruiva. “Hoje, debaixo desse céu, eu te amo. Muito”, responderá ele, tentando beijá-la.

“Arthur, se eu ainda fosse aquela menina do interior, você ia gostar de mim?”, continuará Eliza, após se esquivar do beijo. “Aquela menina bruta, já tinha esse brilho no olho. Eu fui vaidoso, arrogante, achando que podia te transformar, mas foi você que me transformou. Juntos, nós descobrimos essa mulher em você, a mulher perfeita pra mim”, declarará o agente.

O casal começará a trocar carícias mais quentes, e Eliza mais uma vez ficará insegura e recuará. “É que eu não sou tão experiente assim”, justificará ela. “Nem eu. Essa é a minha primeira vez. A primeira vez com você. Eu também não sei o que vai acontecer. Vou confessar, tô até um pouco nervoso”, dirá Arthur. “Nós vamos descobrir juntos como vai ser”, completará ele, deixando a ruivinha mais tranquila e entregue ao momento.

