Eliza vence nova etapa e esfrega a cara de Carolina no chão · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) vencerá a nova etapa do concurso de beleza de Totalmente Demais. Depois de superar o medo do mar e quase morrer afogada, a protagonista arrasará no editorial de moda praia e conquistará os jurados. Carolina (Juliana Paes) ficará com a cara no chão ao ver que a tentativa de sabotar a ruiva deu errado.

Sabendo que a candidata de Arthur (Fabio Assunção) não sabe nadar, a editora-chefe da revista armará essa prova certa de que a ex-florista fraquejará e acabará eliminada. Determinada, a jovem terá coragem e enfrentará seu medo.

Porém, ao entrar na água, ela terá cãibras e acabará se afogando. A mocinha será resgatada desacordada. Muito preocupado, Arthur fará respiração boca a boca na sua pupila. O plano da jornalista recalcada não dará certo, já que Eliza acordará e concluirá as fotos de biquíni.

Nas cenas que irão ao ar a partir de sábado (11), Carolina anunciará o resultado da prova realizada na praia. A personagem de Marina Ruy Barbosa ficará entre as modelos finalistas, para o desgosto da irmã de Dorinha (Samantha Schmütz).

“Eliza, você é uma graça. Adorei você saindo da água”, elogiará Danielle Liebdish (Fernanda Motta), jurada convidada que votará na ruiva. “Soube que você passou por maus bocados. Mas a sua foto é de tirar o fôlego. Eu soube também que você quase se afogou pra tirar essa foto. Ela tem o meu voto”, afirmará Natasha (Lavinia Vlasak).

“Bom, acho que eu já sou voto vencido. Mas de qualquer forma, eu vou ficar com a Clarinha”, dirá Pietro (Marat Descartes), pressionado pelo olhar cheio de ódio de Carolina. “Então a vencedora dessa etapa é Eliza”, anunciará a jornalista, que ficará com a cara no chão ao presenciar a superação da rival.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

