Eliza xereta a vida de Jonatas e se abala com descoberta · .

Eliza (Marina Ruy Barbosa) vai se mudar para a casa de Max (Pablo Sanábio) em Totalmente Demais. A ruiva não vai querer mais saber de Arthur (Fabio Assunção) depois que descobrir que ele “coleciona mulheres”. No mesmo período, haverá a “open house” de Leila (Carla Salle). A aspirante a modelo xeretará se Jonatas (Felipe Simas) foi e ficará arrasada ao saber que o seu ex-namorado dormiu com a estudante de Jornalismo.

As cenas vão ao ar a partir da próxima terça (14) na novela que a Globo reprisa por causa da pandemia de coronavírus. Max será obrigado a dividir a cama com Lu (Julianne Trevisol) porque seu patrão exigirá que ele abrigue Eliza.

A filha de Gilda (Leona Cavalli) fará as malas e decidirá sair do apartamento dele após vencer mais uma etapa do concurso neste sábado (11). Enquanto isso, Jamaica (Gabriel Reif) e Leila vão mesmo dividir um apartamento e receberão os amigos em uma festa de boas-vindas.

Lu irá e assumirá o romance com o anfitrião. Ela voltará no dia seguinte para sua casa. A loira contará como foi animada a comemoração. “Que pele boa, querida. Acho que alguém tirou o atraso. Fez as pazes com o dreadboy?”, perguntará o assistente de Arthur à amiga.

“A noite toda”, responderá Lu. “Fala mais da festa, tinha muita gente?”, indagará a personagem de Marina Ruy Barbosa. “Pergunta logo o que você quer saber. A Lu é

meio tapada, não entende indiretas. A ruiva quer saber do Jonatas”, soltará Max, na lata. “Eu não vou mentir pra você. O Jonatas foi na festa e… Passou a noite com a Leila”, revelará a assistente de Carolina (Juliana Paes).

“O gato vira-lata subiu no telhado da jornalista…”, comentará o personagem de Pablo Sanábio. “E caiu na cama dela. Dá no mesmo. Ah gente, qual o problema? Normal dormir com alguém que a gente tá ficando”, retrucará Lu.

“Pra mim, dormir com alguém é muito importante. Se o Jonatas passou a noite com a Leila, é porque eles tão juntos de verdade”, concluirá Eliza, que ficará cabisbaixa e correrá dos dois na mesma hora, angustiada.

