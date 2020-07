Elvira vira rainha dos piratas e faz Thomas ‘andar na prancha’ · .

Elvira (Ingrid Guimarães) assumirá o comando do navio dos piratas em uma missão para resgatar Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco) em Novo Mundo. A portuguesa armará uma emboscada para impedir o navio contratado por Thomas (Gabriel Braga Nunes) de levar o corsário de volta à Inglaterra –o britânico ficará em maus lençóis com a coroa.

A mãe de Quinzinho (Theo de Almeida Lopes) tomará o controle da embarcação com a prisão de Miss Liu (Luana Tanaka). O vilão de Gabriel Braga Nunes descobrirá que a babá, na verdade, estava infiltrada em sua casa a mando do seu maior inimigo e a entregará às autoridades anglicanas para ser executada ao lado do companheiro.

“Eles estão no porão de uma nau inglesa e vão ser levados embora ainda hoje. Vamos abordar o navio e salvar os dois”, proporá Jacinto (Babu Santana). “Mas não vou mesmo. Estou exausta dessa coisa. Sou uma atriz, uma grande atriz. Não vou ficar a atacar navios. Podem me deixar em terra firme”, exigirá a mais nova mandachuva do pedaço.

A trambiqueira mudará de ideia rapidamente assim que Hassan (Thiago Tomé) ameaçar um motim para destituí-la de seus poderes. “Jesus, então vou mesmo ser obrigada a abordar navios, a lutar, a roubar? Tudo eu, tudo eu. Se bem que dessa vez eu vou gostar de me vingar de Thomas”, reclamará a personagem interpretada por Ingrid Guimarães.

“Você fala como se tivesse uma arma”, estranhará o bandido ao perceber que a “comandante” tem um plano mirabolante na cabeça. “A mais poderosa das armas. O meu poder de sedução. Eu tive uma ideia”, revelará a ex-mulher de Joaquim (Chay Suede) no folhetim de Alessandro Marson e Thereza Falcão.

Elvira (Ingrid Guimarães) invade navio inglês com piratas disfarçados de mulher no folhetim

Mocinhas indefesas

Com os seus dotes de “grande figurinista”, Elvira transformará os dois brutamontes em mulheres indefesas que foram deixadas ao relento por um grupo de desordeiros que roubou o seu meio de transporte. Os três vão ser resgatados pela tripulação do navio de Thomas, e um dos imediatos vai acabar se apaixonado pela versão feminina do jagunço vivido por Babu Santana.

“Ai, obrigadinha, cavalheiros. Eu e minhas primas Hassana e Jacinta estávamos num navio que foi invadido por piratas. Conseguimos sair sorrateiras, mas estamos agora aqui à deriva. Foi horrível, não é mesmo?”, enrolará ela, enquanto os outros corsários invadem o paquete silenciosamente.

Os soldados só vão perceber o golpe quando um dos encarregados puxar o véu de Jacinto para beijar o que acreditará ser uma mocinha indefesa. “Piratas, piratas!”, gritará o oficial, tarde demais, nas cenas que serão exibidas no próximo dia 28.

