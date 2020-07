Em acerto de contas, Candinho vira bicho e dá surra em Ernesto · .

Filomena (Débora Nascimento) fará de tudo para esconder de Candinho (Sergio Guizé) a sua gravidez em Êta Mundo Bom!. Após pressionar a amada, o caipira acreditará que o filho é de Ernesto (Eriberto Leão) e procurará o vilão. Na briga, o mocinho dirá que vira bicho quando pisam em seu calo e partirá para agressão. Ele levará a melhor.

Tudo começará quando a ex-dançarina for procurada por Maria (Bianca Bin) para esclarecer sobre o passado de Candinho. Após ser escorraçada pela própria mãe da fazenda em que foi criada, Filomena irá trabalhar como faxineira do dancing de Paulina (Suely Franco) e contará à empregada que Cunegundes (Elizabeth Savalla) sempre destratou Candinho.

Em seguida, Maria revelará a verdade a Anastácia (Eliane Giardini). A noiva de Celso (Rainer Cadete) ouvirá ainda que Filomena está esperando um filho e passará a informação para Candinho. O mocinho ficará perturbado com a novidade. Mesmo namorando com Sandra, o caipira procurará a amada para confrontá-la e tentar descobrir quem é o pai do bebê, mas a moça se recusará a falar.

“Esse filho não é do comendador”, dirá a jovem num primeiro instante. “Então, esse filho é meu Filó? É meu?”, ficará emocionado o matuto. Porém, sua amada nada responderá. Nisso Candinho dispara: “É do bigodinho né?! Eu sabia, posso ver a verdade em vossos olhos”, afirmará ele, chocado e choroso.

Com isso, Candinho acreditará que Filó engravidou de Ernesto e partirá em defesa da moça. Ele confrontará o vilão no meio da rua, e os dois vão trocar socos e pontapés. O matuto exigirá que o rival procure a morena para dar apoio e assumir a criança.

“Você fez muito mal a Filó. Tentou enganar minha mãe, até a Sandra você enganou… Sabe o que você merece Ernesto. Uma surra! E quando pisam no meu calo, eu viro bicho!”, esbravejará Candinho.

Sem intenção alguma de reatar com Filomena, o mau-caráter pensará em vender o bebê. Enquanto isso, Sandra pressionará Candinho para que o casamento com o herdeiro saia o quanto antes.

