Em guerra com ex, Mayra Cardi se muda para mansão com floresta e cachoeira · .

Mayra Cardi decidiu deixar sua casa de frente para o mar, no Rio de Janeiro, em meio a uma guerra com Arthur Aguiar. Após a separação, ela e o ator passaram a trocar ofensas e acusações nas redes sociais. Agora, a influenciadora digital se prepara para mudar para uma mansão com floresta e cachoeira. “Um paraíso”, definiu a ex-BBB.

Nos Stories de seu Instagram, Mayra mostrou que tirou a quarta-feira (15) para viajar e visitar as obras de seu novo lar. Ela não informou a localização de sua propriedade, mas compartilhou com seus seguidores que foi preciso acordar às 5h da manhã e pegar um voo para seu destino final.

Acompanhada da equipe responsável pela reforma, Mayra contou que “colocou a casa abaixo para fazer outra” e tem dez dias para a conclusão dos trabalhos. “Minha casa é no meio da floresta. Tem lago e cachoeira. É um lugar sensacional no meio do mato, do jeito que eu gosto. Na natureza e com contato com tudo”, compartilhou em sua rede social.

A analista comportamental mostrou detalhes da mansão, como sua suíte, a sala de estar e a área externa, com direito a pomar e uma grande área verde. “A casa é, obviamente, no meio do mato. Tem quase dez mil metros. Obviamente tem um monte de macaco, pato, galinha e porquinho. A Sophia [Cardi Aguiar] vai amar. Que gracinha. Estou apaixonada”, disse.

Mayra se disse surpresa ao ver detalhes do imóvel e com a natureza ao redor. “No meio da floresta real. Você sabe que eu não conhecia essa parte da casa. Não tem como conhecer a casa toda. É muito grande. Tem até uma cachoeira e eu não sabia”, comentou ao caminhar pela área externa.

Aos seus seguidores, Mayra explicou o motivo de deixar o Rio de Janeiro. “Eu sou apaixonada por natureza. Morava na Califórnia [Estados Unidos] e minha rotina era essa: fazer piquenique em cima da montanha e pé no chão. Gosto da natureza, sempre gostei muito”, declarou.

Mayra Cardi: mansão após separação de Arthur Aguiar

“Quando fui morar no Rio, fiquei muito triste porque é outro tipo de rotina. Sofri tentativa de sequestro duas vezes. Perdi a minha privacidade. Não consigo sair com a Sophia para passear. Então, sempre fui louca para morar num lugar que eu tivesse meu mato, minhas coisas e minha horta. Achei um lugar sensacional”, comemorou.

A especialista em emagrecimento natural adiantou que a mansão servirá também como cenário de seu reality show, o Adota Você. “Vocês vão ficar maravilhados com o lugar. Tem tudo. É um paraíso no meio do nada, no meio da floresta. Vai ser uma experiência sensacional para quem estiver vivenciando tudo isso”, entregou.

Recentemente, a ex-BBB declarou que morar no Rio de Janeiro era um desejo de seu ex-marido, o ator Arthur Aguiar. Agora, com a separação, ela decidiu escolher sua morada. “A casa dos meus sonhos. Natureza. Terra. Vida nova. Pronta para começar tudo de novo”, finalizou.

Veja vídeo de Mayra Cardi em sua casa nova no Instagram:

