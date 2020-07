Em guerra, Felipe Neto faz nova denúncia contra Antonia Fontenelle · .

Felipe Neto apresentou uma queixa-crime contra Antonia Fontenelle na Justiça na qual pede indenização por danos morais. Depois de processar a apresentadora ao lado do irmão, Luccas Neto, e pedir R$ 200 mil de indenização por associá-los ao crime de pedofilia, o youtuber, dessa vez sozinho, fez outra denúncia por injúria e suposta ameaça.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, a defesa de Felipe Neto afirma que Fontenelle cometeu contra ele o crime de injúria com agravante de majoração, porque as ofensas foram disseminadas no perfil do Instagram de Antonia, que tem mais de três milhões de seguidores.

As agressões verbais citadas no documento processual pelo advogado de Neto são “vagabundo de merda” e “esse merda”. Além disso, em um vídeo publicado na ferramenta Stories, a apresentadora fala a seguinte frase: “Alguém já parou para pensar para quem o Felipe Neto tava batendo punheta? Vídeo tá no XVideos. Esse merda tem moral pra cagar regras?”.

Além dos ataques, a denúncia apresenta também uma queixa sobre uma suposta ameaça feita por Antonia. Para o defensor, a frase “O que é teu tá guardado. Espera e verás” dita pela apresentadora configura o crime.

O advogado ainda alega que o youtuber não fez nenhuma provocação, ataque ou xingamento contra Fontenelle que pudesse justificar as ofensas feitas por ela nas redes sociais e que “se a intenção da querelada [Antonia] fosse apenas criticar e questionar o querelante [Felipe] e o conteúdo veiculado em seus vídeos, se utilizaria de argumentos e não de xingamentos.”

A nova denúncia de Felipe Neto contra Antonia Fontenelle por dano moral e pedido de indenização foi distribuída em 8 de julho na 3ª Vara Cível do Tribunal Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O . entrou em contato com os advogados da apresentadora, que não pretendem dar declarações sobre qualquer caso envolvendo o youtuber.

