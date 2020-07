Em mais um dia, CAIXA Tem registra ESTES problemas para o auxílio e FGTS

Nesta segunda-feira (20), beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS estão relatando dificuldade para acessar os recursos através do aplicativo Caixa Tem. É por meio do aplicativo que os beneficiários dos programas movimentam o dinheiro para fazer compras e pagamentos até que o saque e transferência sejam liberados.

Nas redes sociais, usuários relatam que não estão conseguindo acessar o Caixa Tem, seja para usar o recurso do auxílio emergencial ou do FGTS, seja para acessar o saldo. Ainda, relatam a demora para concluir uma simples transação de compra e que a fila virtual de acesso continua.

A Caixa Econômica Federal informou que, devido ao grande número de acessos simultâneos nesta segunda-feira (20) em razão do pagamento do Fundo de Garantia para os nascidos em abril, o aplicativo apresentou intermitência no início da manhã, mas já voltou ao normal.

“Os recursos disponíveis aos trabalhadores com direito ao saque emergencial de até R$ 1.045 seguiram podendo ser consultados normalmente no aplicativo Caixa Tem e no site fgts.caixa.gov.br“, afirmou em nota.

Ainda, o banco informou que já pagou pelo Caixa Tem mais de R$ 121 bilhões do Auxílio Emergencial para 65,2 milhões de pessoas.

Os problemas com o aplicativo Caixa Tem começaram ainda no mês passado, quando a Caixa incluiu o pagamento do FGTS no app que dá acesso ao uso da poupança social digital.

Você Pode Gostar Também:

O aplicativo da Caixa foi criado para os beneficiários do auxílio emergencial sem conta em banco poderem ter o pagamento do benefício por meio da poupança social digital. Depois o acesso foi ampliado para todos os beneficiários, mesmo aqueles com conta bancária, para que pudessem receber o auxílio em um primeiro momento, para fazer compras e pagamentos, até o saque ser autorizado.

FGTS e auxílio de R$600: Veja o que fazer para não esperar o calendário de saques

As três primeiras parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 que estão sendo depositadas em conta poupança digital social da Caixa. O calendário de saque e transferência começa posteriormente.

Os dois calendários são feitos de acordo com o mês de aniversário do beneficiário e, dependendo do mês, o cidadão pode esperar quase três meses até o dia do saque em espécia será liberado.

Mas empresas de tecnologia financeira, conhecidas como fintechs, dão a possibilidade de ter o dinheiro em mãos antes do segundo calendário. Algumas das empresas mais conhecidas do setor são a PicPay, Nubank, Mercado Pago, C6 Bank, entre outras. Quem tem conta nessas empresas pode transferir o valor do auxílio sem limitação de saque. A justificativa do governo para dois calendários é evitar aglomeração em agências.

Enquanto o auxílio de R$ 600 ou o saque emergencial do FGTS está na conta poupança social da Caixa, é possível utilizar o valor em compras por cartão de débito virtual ou pagamento de boletos. Na prática, o pagamento do boleto pode transferir o valor a uma conta em uma fintech. Na conta da fintech, o beneficiário pode fazer transferência para outra conta ou mesmo sacar o dinheiro.

O Banco Central autoriza fintechs a utilizarem boletos como forma de depósito em contas, por isso a prática não é irregular.