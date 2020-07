Pela manhã teria tentado uma vez, não conseguiu e voltou a realizar o crime um pouco mais tarde.

Uma situação inusitada acontece nesse domingo, 05, na cidade de Piaçabuçu. Policiais do 11º BPM receberam a informação pela manhã, por volta das 08h, de que um homem estaria tentando invadir um estabelecimento comercial localizado na Rua São Joaquim, no bairro Paciência. Com a chegada dos policiais, o arrombamento foi constatado, porém o criminoso se evadiu do local e não conseguiu praticar o crime como queria.

Os militares então realizaram rondas para tentar encontrar o meliante, mas sem sucesso. Já 1h30 após, o mesmo indivíduo voltou a localidade e foi concluir o serviço, arrombando uma porta de ferro onde o mesmo veio a se machucar no pé, dando entrada na Casa Maternal de Piaçabuçu.

Avisados dessa ocorrência, os policiais se dirigiram até a unidade hospitalar e encontraram o indivíduo. O mesmo confessou o crime e após ser medicado foi detido e encaminhado para delegacia de São Miguel dos Campos.