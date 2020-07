Em ranking do Enem, Ifal Penedo mantém 1ª colocação entre escolas do Baixo São Francisco alagoano

Classificação foi realizada pela startup Evolucional, com base nos dados do Enem 2019 divulgados pelo Inep.

Assim como no ano anterior, a unidade do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) localizada em Penedo se destacou em primeiro lugar, considerando toda a região alagoana do Baixo São Francisco, no ranking de médias do Enem 2019 por escola. A classificação foi realizada pela Evolucional, uma startup da área de Educação, com base nos dados divulgados no final de junho pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC).

Para confirmar a posição do Ifal Penedo, cuja média geral incluindo a nota da redação foi de 558,15, utilizou-se como filtro de busca cada um dos municípios da região: São Braz, Olho D’Água Grande, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Penedo, Piaçabuçu e Feliz Deserto . Além disso, foi selecionada a opção “todas” no campo “dependência”, incluindo na busca todas as redes de ensino (municipal, estadual, federal e privada).

Em Alagoas, o levantamento atingiu 284 escolas públicas e privadas. Entre as públicas, o Ifal Penedo ficou na 7ª colocação, sendo que todas as seis primeiras são campi do Instituto Federal de Alagoas: Arapiraca, Palmeira dos Índios, Maceió, Coruripe, Santana do Ipanema e Murici. Depois da unidade de Penedo, outros seis campi completam essa lista – Piranhas, Marechal Deodoro, Viçosa, Batalha, Satuba e Maragogi –, garantindo ao Ifal um lugar de destaque em matéria de qualidade do ensino público e gratuito.

Para o diretor de Ensino do Ifal Penedo, Wellinghton Santos, ocupar um lugar de referência na região, e não apenas com relação ao desempenho no Enem, resulta do “árduo e contínuo trabalho do campus para oferecer a Penedo e circunvizinhança um ensino público de qualidade, além das ações de pesquisa e extensão. Isso só é possível com a coesão de uma grande equipe formada pelas pessoas que fazem nossa instituição: estudantes e seus familiares, equipe docente, equipe técnica e colaboradores terceirizados. Só temos que agradecer a todos e todas, principalmente, neste momento de dificuldades em virtude da pandemia”, destacou o diretor, acrescentando que atualmente a instituição trabalha para um retorno que garanta a qualidade no ensino esperada.

Critérios para classificação

Na consolidação das notas dos alunos de cada escola participante do Enem 2019, a Evolucional adotou alguns critérios: considerou os estudantes apontados nos dados do Inep como “Cursando e concluinte do Ensino Médio em 2019” e, dentre estes, os participantes que realizaram as quatro provas objetivas e a redação sem zerar nenhuma. Por fim, para a divulgação das médias, a empresa incluiu todas as escolas que tiveram, pelo menos, 10 alunos participantes no ano de aplicação, dentre os estudantes considerados para o cálculo da média.

Campus Penedo

Com cerca de 700 estudantes matriculados nos cursos técnicos presenciais, o Campus Penedo completará em setembro deste ano uma década de existência e de colaboração para o desenvolvimento do município e região, através do ensino que oferta e dos projetos de pesquisa e extensão que executa.

Atualmente, são ofertados os cursos técnicos integrados ao ensino médio em Meio Ambiente e Química, que também abre turmas para ingresso semestral na modalidade subsequente, ou seja, para quem já tem o ensino médio completo. A oferta de Química integrado começou em 2019, substituindo o curso técnico em Açúcar e Álcool e ampliando o campo de atuação do profissional formado. Além do ensino presencial, o Ifal Penedo é polo de educação a distância, onde são ofertados os cursos superiores em Ciências Biológicas e Letras Português, ambos licenciatura.

Fonte: IFAL / por Lidiane Neves