Em uma hora: Como escrever a redação do ENEM mais rápido

Uma dúvida que muitos estudantes têm é sobre o tempo para fazer a redação do ENEM. O principal receio é se atrapalhar com o relógio e não conseguir escrever um bom texto dentro das cinco horas de prova.

Afinal, os candidatos terão que saber dividir o seu tempo entre a escrita da redação e as respostas de 90 questões, que é quantidade para o segundo dia de avaliação do ENEM. No primeiro dia são também 90 questões, mas como não há a redação, tem menos tempo de prova: quatro horas.

Pois bem, como fazer então para fazer o raciocínio funcionar rapidamente e dar todas as idades necessárias para elaborar a redação do ENEM sem estourar o tempo? Conheça algumas dicas a seguir!

É preciso treinar a redação do ENEM

Assim como no estudo de todas as áreas do conhecimento, a redação do ENEM demanda treino – e bastante treino! Porém, tende a ser mais específico, pois vai girar sempre em torno de um tema e você precisará discorrer argumentos, impondo também o seu aprendizado na língua portuguesa.

Só assim você perceberá quais são seus pontos fracos, pontos fortes, como é seu estilo de escrita, os erros gramaticais frequentes, e além de tudo, o tempo que leva para fazer a redação.

Simule a hora da prova

A hora de treinar a redação é sagrada! Portanto, quando você for escrever, visando melhorar o seu tempo e também os seus argumentos, não deixe que nada atrapalhe esse momento.

Tire o celular de vista, peça para ninguém interromper seus pensamentos. Afinal, é importante que você faça uma simulação de como realmente será no dia da redação do ENEM, sem distrações. Assim você se concentra melhor e consequentemente escreve mais rápido.

Conhecer temas-base

A redação do ENEM, de modo geral, parte de um tema-base. Ou seja, surge de uma fonte macro que você pode conhecer, mesmo sem ter ideia de qual será a temática da vez.

Podemos citar por exemplo: Segurança, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia, Educação, Comportamento, entre outros temas que são abrangentes e geram temas menores.

Aqui no Notícias Concursos trouxemos um post que mostra os temas prováveis para 2020 citando todos esses pilares, que são bem recorrentes.

Se você se atualizar sobre esses assuntos de modo geral, pescando o que é mais importante, quando estiver na prova já terá um suporte maior para escrever o seu texto mais rápido, sem ficar pensando muito.

Use um cronômetro

Não no dia da prova, claro, rs. Mas durante os seus treinos de redação é bacana apostar em um cronômetro para lhe dar mais agilidade, impor a pressão que realmente existe na aplicação do ENEM, bem como para você saber quanto tempo está levando para escrever a dissertação.

Faça isso até que você melhore o seu tempo e chegue ao ideal para fazer no dia da redação do ENEM.