Emerson está na mira do Milan e pode ser 13º brasileiro a sair sem fazer jogo oficial pelo clube

Emerson, lateral-direito revelado pela Ponte Preta e com passagem pelo Atlético-MG, pode deixar o Barcelona sem sequer vestir a camisa do clube em uma competição oficial. Outros 12 brasileiros já fizeram essa trajetória no passado (veja mais abaixo a lista completa).

Atualmente emprestado Betis até junho de 2021, o jogador interessa ao Milan, conforme noticiado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo. Os empresários Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli, que cuidam da carreira de Emerson e também de Marc Roca, foram flagrados em reuniões em Milão – os dois estão no radar do clube.

Para fechar negócio, o Barça exige 30 milhões de euros (R$ 182,9 milhões), mas, segundo o Mundo Deportivo, estaria disposto a diminuir a pedida para 25 milhões de euros (R$ 152,4 milhões). O clube precisa reunir recursos para evitar uma crise financeira e também reforçar o elenco da próxima temporada.

Emerson comemora gol do Betis sobre o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol EFE

Caso a negociação se concretizesse, Emerson será o 13º brasileiro a ser contratado e sequer estrear oficialmente pelo Barcelona. A lista começou com o goleiro Jaguaré e o meia Fausto, em 1931, e tem como membro mais recente o volante Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras. Comprado em janeiro por 7 milhões de euros (R$ 32,9 milhões na época), foi emprestado ao Real Valladolid.

Outros nomes na relação são o zagueiro Henrique e o atacante Keirrison, que jogavam no Palmeiras, despertaram interesse do Barça em 2009 e sequer foram utilizados. Os mais curiosos são o zagueiro D’Marcellus (revelado pelo Grêmio e ex-Madureira, Caxias, Rio Branco-SP, entre outros) e o lateral Triguinho (ex-Botafogo, Coritiba, Atlético-MG e Santos), que fizeram um amistoso cada em 1996 e 2000, respectivamente.

Veja a lista abaixo:

Fausto dos Santos (meio-campista) – 46 amistosos entre 1931 e 1932 Jaguaré (goleiro) – 18 amistosos em 1931 Chicão (meio-campista) – 1 amistoso em 1961 Da Silva (atacante) – 1 amistoso em 1962 Silva (atacante) – 14 amistosos em 1966 Waldo (atacante) – 1 amistoso em 1968 Cleo (meio-campista) – 1 amistoso em 1981 D’Marcellus (zagueiro) – 1 amistoso em 1996 Triguinho (lateral) – 1 amistoso em 2000 Henrique (zagueiro) – 5 amistosos em 2009 Keirrison (atacante) – não jogou Matheus Fernandes (volante) – não jogou

Ao todo, 44 jogadores brasileiros já foram contratados pelo Barcelona. Os maiores sucessos são Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário e Rivaldo, que ganharam prêmios de melhores do mundo pelo clube, além de Evaristo de Macedo, Giovanni, Belletti, Edmilson, Daniel Alves, Adriano e Neymar, todos com passagens positivas.

O elenco atual conta com o goleiro Neto, reserva do alemão Ter Stegen, e o volante Arthur, negociado com a Juventus.