Emmy 2020: as surpresas e os esnobados das indicações

Os indicados ao Emmy 2020 foram anunciados no fim da manhã desta terça-feira (28) com algumas novidades bem-vindas. Séries como The Mandalorian e What We Do in the Shadows conseguiram lugar com o espaço deixado por Game of Thrones e Fleabag. Por outro lado, a maior premiação da televisão norte-americana deixou de fora da disputa alguns atores que eram considerados fortes candidatos para esta edição.

Veja também: Emmy 2020: Netflix bate recorde histórico com 160 indicações

Confira a lista que preparamos com as principais surpresas e os maiores esnobados do Emmy 2020.

Surpresas

The Mandalorian

The Mandalorian surpreendeu por conseguir sua primeira indicação ao Emmy.Fonte: IMDb/Reprodução

A Disney mostrou que entendeu as regras do jogo na disputa por conteúdo exclusivo em serviços de streaming com The Mandalorian. Primeira série original feita para o Disney+, a produção conquistou uma indicação na categoria Melhor Série Dramática, mostrando que a plataforma está no caminho certo para ter um lugar entre as opções de serviço online.

Zendaya (Euphoria)

Depois de se destacar em Homem-Aranha: De Volta ao Lar como a nova MJ, Zendaya mostrou que seria um dos novos nomes do audiovisual. E o reconhecimento veio pelo seu trabalho em Euphoria, no qual interpreta Rue Bennett, uma jovem que transita entre o vício em drogas e a vida no colégio com os amigos. Ela disputa na categoria Melhor Atriz em Série Dramática contra nomes já consagrados da indústria, como Jennifer Aniston (The Morning Show) e Olivia Colman (The Crown).

What We Do in the Shadows

Essa série tem um forte apelo entre o público e até entre os críticos, mas corria por fora na disputa de uma vaga para o Emmy. Porém, a comédia de vampiros da FX, que tem Taika Waititi como um dos roteiristas e diretores, surpreendeu e levou uma indicação como Melhor Série de Comédia.

Paul Mescal (Normal People)

O novato Paul Mescal foi indicado com grandes nomes da indústria.Fonte: IMDb/Reprodução

A categoria de Melhor Ator em Minissérie ou Filme para TV é sempre muito disputada, com grandes nomes do entretenimento sendo indicados a uma das vagas. Neste ano não foi diferente, porém a surpresa foi ver o novato Paul Mescal ao lado de Jeremy Irons, Hugh Jackman, Jeremy Pope e Mark Ruffalo. Mescal foi indicado por seu papel em Normal People.

Esnobados

The Morning Show

O drama da Apple TV+ conseguiu quatro indicações para o seu grande elenco, mas a produção ficou de fora da categoria Melhor Série Dramática. Sua ausência causa estranheza, principalmente pela quantidade de elogios que a produção recebeu assim que estreou.

Aaron Paul

Boas atuações de Aaron Paul não foram suficientes para garantir uma indicação ao Emmy.Fonte: IMDb/Reprodução

Não foi por falta de bons trabalhos que Aaron Paul ficou fora do Emmy 2020. O ator teve boas atuações em El Camino: A Breaking Bad Movie, lançado pela Netflix e indicado a Melhor Filme para TV. Ele também foi elogiado por seu papel na 3ª temporada de Westworld, apesar de os críticos não terem exaltado a produção de maneira geral.

Pose

Billy Porter foi indicado por seu papel em Pose, porém a série foi mais uma das esnobadas, não sendo listada como Melhor Série Dramática. A produção que acompanha a cultura underground de Nova York vem sendo muito elogiada desde a estreia, por isso sua ausência foi sentida pelos fãs.