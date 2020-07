Emmy 2020 terá cerimônia virtual por causa do coronavírus

Após algumas dúvidas sobre como seria a cerimônia do 72º Emmy Awards, a Academia Televisiva confirmou que o evento deste ano será virtual, através de um comunicado encaminhado aos indicados. Assinada pelos produtores executivos do Emmy deste ano — incluindo o apresentador Jimmy Kimmel —, a nota explicou que seria inviável uma cerimônia presencial, mas que isso não irá diminuir a sua importância.

“Estamos muito satisfeitos e honrados por produzir o evento e temos toda a intenção de não apenas garantir que ele não seja comprometido, mas que seja o Emmy mais memorável de todos os tempos. Este ano, ainda será a maior noite da indústria da TV… mas nós iremos até você!”.

O comunicado explica que neste ano, os participantes podem participar de suas casas, ou de outro lugar à sua escolha.

“Estamos montando uma equipe de primeira linha de técnicos, produtores e roteiristas para trabalhar em estreita colaboração com Jimmy Kimmel e sua equipe, para garantir que possamos filmar com você (e entes queridos ou com quem mais você escolher) na sua casa ou outro local de sua escolha. Vamos fazer com que você pareça incrível — estamos explorando a vanguarda da tecnologia para permitir o uso de boas câmeras e iluminação e esperamos trabalhar com você para produzir seus momentos únicos na tela”.

Evento será apresentado novamente pro Jimmy KimmelFonte: IMDb/Reprodução

Além disso, este ano foi permitido que aqueles que não quiserem usar as tradicionais roupas de gala, poderão ficar mais à vontade, inclusive de pijama.

“Se você quer estar com roupa formal, tudo bem, mas se você estiver no Reino Unido e forem 3 da manhã, talvez queira estar de pijama e gravar da sua cama! Queremos que você nos guie em seus níveis de conforto — onde você quiser estar, com quem você quiser estar, o que quiser usar, etc”.

O 72º Emmy Awards acontece no dia 20 de setembro. Você pode conferir a lista com os indicados, clicando aqui.