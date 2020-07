Empregados dão troco em Cunegundes e a fazem trabalhar de graça · .

Após tentar viver às custas de Anastácia (Eliane Giardini), Cunegundes (Elizabeth Savala) voltará à fazenda penhorada no interior. Em Êta Mundo Bom!, a dona de casa ficará furiosa ao descobrir que terá de cuidar do chiqueiro, enquanto Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) virará o novo administrador do local. Ela não receberá um tostão pela tarefa.

As terras serão tomadas pelo banco de Inácio (Mauro Mendonça) por causa das dívidas que a família de Quinzinho (Ary Fontoura). Josias (Flávio Migliaccio), no entanto, vai ficar com dó da família e os deixará permanecer na propriedade –em condições bem diferentes, claro.

“Foi pela Mafalda [Camila Queiroz] e pela Dita [Jeniffer Nascimento] que pedimos ao senhor Inácio para deixar vocês ficarem”, afirmará Zé dos Porcos. A turma toda terá que se abrigar no estábulo, juntamente com o matuto apaixonado pela filha “cumpridona” de Cunegundes.

Para piorar a história, a personagem de Elizabeth Savala e o marido ainda perderão todos os seus luxos. “Essa cama agora é do Zé dos Porcos, pelos anos de trabalho sem salário”, avisará Josias.

Em meio à confusão, o novo mandachuva da fazenda ainda explicará os trabalhos que serão distribuídos entre os antigos moradores da casa principal.

Dita ajudará a tia Manuela (Dhu Moraes) na cozinha, enquanto Quincas (Miguel Rômulo) cuidará dos bois e irá tirar leite das vacas. Quinzinho ficará encarregado da horta, e Mafalda cuidará dos patos. Na hora de saber sua atribuição, Cunegundes ficará tensa por ter que entrar no chiqueiro.

A mão de vaca ficará furiosa, esbravejará com os antigos funcionários e até com sua própria família, pois ninguém irá querer trocar de lugar com ela. “Eu odeio porco, porca, porcaria!”, gritará megera. A cena dos próximos capítulos terminará numa chuva de lama na trama escrita por Walcyr Carrasco.

Além de acompanhar as notícias de Êta Mundo Bom! aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução