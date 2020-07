Empresa que alegou não ter anotado CTPS a pedido do trabalhador é condenada

O juiz Geraldo Leal, titular da 2ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo (MG), reconheceu o vínculo de emprego de um trabalhador com uma indústria. A empresa de embalagens de material plástico está em recuperação judicial.

A empregadora declarou que, atendendo pedido do ex-empregado, permitiu a prestação de serviço dele, sem registro da CTPS. Todavia sua justificativa foi recusada pelo juiz, que considerou a ilegalidade e condenou a reclamada ao pagamento das verbas rescisórias devidas e anotação da CTPS.

Declarações da empregadora

Em sua defesa, a indústria admitiu que o profissional foi contratado, informalmente, em fevereiro de 2019, todavia por solicitação do próprio trabalhador. Esclareceu igualmente que consentiu que ele trabalhasse sem registro em carteira “já que olhou a questão pelo lado humano”.

Esclareceu também que a contratação formal e de forma experimental ocorreu em setembro daquele de 2019; entretanto, com rescisão antecipada do contrato de trabalho em 23 do mesmo mês. Por fim, alegou que não ficou devendo nada referente ao período sem anotação da CTPS.

Estranheza

Você Pode Gostar Também:

O magistrado, ao analisar a questão, declarou que causou estranheza a justificativa da reclamada na ação.

Portanto, o juiz declarou: “Ela diz que olhou o lado humano, permitiu que laborasse sem carteira assinada e, depois de sete meses mantendo contato diário com o reclamante e sabendo de todas as suas habilidades, capacidade e competência, rescindiu o contrato de experiência antecipadamente. Com todo respeito, é uma falácia!”.

Mesma função

Por conseguinte, o juiz observou que, com ou sem o registro na CTPS, o ex-empregado realizou o mesmo trabalho e recebeu sempre o mesmo salário. Porquanto, o próprio preposto da empresa, em seu depoimento, reafirmou essa informação. Assim, conforme o preposto, no decorrer de toda a prestação de serviço, o trabalhador se manteve na mesma função de auxiliar na produção de embalagens.

Vínculo empregatício

Por isso, com base nesse depoimento e na documentação do processo, o juiz reconheceu o vínculo empregatício de 27/02 a 22/10/2019. Com isso, determinou o pagamento das verbas rescisórias. Ademais, foi extinta somente a condenação da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º, da CLT.

Veja mais informações e notícias sobre o mundo jurídico AQUI