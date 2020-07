Encalhada há três anos, mansão de Ronaldo Fenômeno é vendida por R$ 16 milhões · .

Ronaldo Fenômeno vendeu sua mansão localizada em São Paulo por R$ 16 milhões. O imóvel estava encalhado no mercado desde 2017, quando havia sido ofertado por R$ 22 milhões. Com a crise econômica ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o ex-jogador reduziu o preço e conseguiu fechar o negócio.

Segundo a revista Veja, o novo proprietário do espaço, que conta com 1.280 metros quadrados de área construída, é o vice-presidente comercial e de operações do Magazine Luiza, Fabrício Bittar.

A mansão tem dois andares, quatro quartos e cinco banheiros. Os dormitórios estão equipados com sistema antirruídos nas janelas e cortinas automatizadas. Para a comodidade dos moradores, o imóvel conta com onze vagas de garagem e os funcionários podem usufruir das duas dependências residenciais construídas no terreno.

Para se divertir dentro de casa e respeitando as medidas de distanciamento social, um playground completo, piscina e sistemas de automação de som e imagem estão instalados na propriedade.

A decoração do imóvel também conta com uma escadaria de ferro retorcido, peças de mármore e uma escultura de metal em sua homenagem.

Confira fotos da mansão:

Área externa da mansão de Ronaldo Fenômeno conta com piscina e espaço gourmet equipado

Sala de estar do imóvel conta com espaços para leitura, refeições e descanso dos moradores

Imóvel conta com peças de mármore na decoração, além de uma escada de ferro retorcido

Escultura em homenagem ao jogador está localizada em uma das salas do imóvel

Playground da mansão conta com pula-pula e outros jogos para as crianças brincarem

