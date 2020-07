ENEM 2020: dicas para interpretação de poesia

A poesia consiste em um tipo de texto feito a partir da visão lírica da realidade, é muito presente no Enem e em vestibulares. Desse modo, apresentamos nesse artigo algumas dicas para interpretação de poesia.

A poesia é geralmente concretizada através dos poemas. Esses, por sua vez, possuem um conjunto de características como a distribuição do texto em versos e estrofes. Além disso, na literatura clássica, os poemas costumam apresentar uma forma rígida, como, por exemplo, os sonetos.

Além disso, podem apresentar métrica, que diz respeito a um sistema métrico de harmonização dos sons. Nesse sentido, os poemas podem ou não ser providos de rima, quando não têm preocupação com rima, são chamados de versos livres.

Ao estudar para adquirir esses conhecimentos básicos, os estudantes que prestarão provas do Enem ou de outros vestibulares já se preparam minimamente para lidar com a leitura dos poemas e textos poéticos muito comuns nessas provas.

Dicas para interpretação de poesia

Nesse sentido, apresentamos algumas dicas para melhorar ainda mais as chances de aprovação nos exames mencionados.

1. Leia e releia

No momento de realização da prova não fique satisfeito apenas com uma leitura rápida do poema, pois este não é o tipo de texto que costuma entregar tudo ao leitor “de cara”.

Você Pode Gostar Também:

Portanto recomendamos a leitura atenciosa e uma posterior releitura, pois, desse modo, você terá mais oportunidade de captar algo no poema que seja essencial para responder corretamente a questão apresentada.

2. Conheça os autores brasileiros mais cobrados

Conhecer os poetas e as poetizas que mais costumam cair nas avaliações ajuda sobremaneira na interpretação, pois você já estará familiarizado com os temas tratados pelos autores e com as suas escritas.

Assim, ficará mais simples identificar a intenção do poema, se é direcionado ao amor romântico ou a críticas sociais, por exemplo. Recomendamos também que você leia muito alguns dos autores mais recorrentes como Cecília Meireles, Vinicius de Morais, Carlos Drummond de Andrade, entre outros.

3. Identifique as figuras de linguagem

Por fim, para a interpretação de poesia, é crucial o conhecimento das figuras de linguagem mais comuns em textos literários poéticos. Alguma informações implícitas do texto só poderão ser acessadas com a identificação das figuras de linguagem. Logo, as figuras são cruciais a sua interpretação.

Gostou deste artigo? Então deixe seu comentário.

Veja mais dicas para vestibular e Enem aqui.