Enem e Vestibular: Elementos do texto em prosa

Os textos podem ser classificados em literários e não literários. Os textos literários, por sua vez, quanto a sua estrutura, apresentam duas possibilidades de forma: prosa ou poesia. Todos esses textos são cobrados direta ou indiretamente no Enem, em provas de vestibulares ou mesmo em concursos. Nesse sentido, apresentaremos aqui os elementos do texto em prosa.

A prosa consiste em um gênero de texto cuja organização se dá em parágrafos. Ou seja, textos em prosa são aqueles escritos direto, de forma corrida e sem pausa, no seu estilo natural.

Nesse sentido, se contrapõe ao texto em poema, pois geralmente não apresenta preocupação com estrutura métrica ou com a sonoridade das palavras e frases.

Como mencionado acima, os textos em prosa podem ser literários ou não literários, e apresentam, desse modo, características distintas.

O texto literário costuma ser de caráter ficcional ou apresentar linguagem poética. Os contos, crônicas, novelas e romance são exemplo de textos literários em prosa. Já o texto não literário pode ter caráter narrativo, histórico, demonstrativo, informativo, mas não ficcional, é o caso de textos jornalísticos e de textos científicos, por exemplo.

Veja na imagem abaixo um trecho do romance A Hora da Estrela da escritora Clarice Lispector, texto literário escrito em prosa:

A Hora da Estrela

Prosa Poética

Entre as possibilidades dos elementos do texto em prosa, temos a linguagem poética, desse modo, a prosa poética consiste no texto escrito em parágrafos que assimila algumas característica próprias da poesia.

Desse modo, a prosa poética apresenta um olhar lírico sobre a realidade, com emprego de figuras como aliteração, metáfora, personificação, entre outros. Além de apresentar também preocupação com a sonoridade das palavras.

O trecho do livro de Clarice Lispector é um bom exemplo de prosa poética, no caso da autora também chamada de prosa intimista, por seu conteúdo de sondagem psicológica da escritora e de suas personagens.

Outro exemplo clássico de prosa poética muito cobrado em vestibulares e no Enem é a obra Grande Sertão: Veredas do autor Guimarães Rosa.

