ENEM e vestibular: Entenda o conceito de urbanização e características

A prova de geografia de todos os vestibulares, do próprio ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e até de alguns concursos públicos mais específicos solicitam conhecimentos em urbanização.

O primeiro passo é entender o seu conceito básico. É caracterizado o processo de urbanização estabelecido em um espaço, quando a população urbana cresce mais em relação à população que vive no campo.

Um país é considerado urbano quando apresenta mais de 50% das pessoas vivendo em cidades.

Conheça a seguir mais características da urbanização, sobretudo no Brasil, para ter esse pilar da geografia bem fixado.

Causas para ocorrer a urbanização

Esse conceito é mais novo do que se imagina. Ele é resultado da revolução industrial quando houve um aumento intenso na oferta de empregos nos centros urbanos, com melhores condições de trabalho e salários do que os disponíveis nas regiões rurais.

Além da esperança de ter uma vida melhor na cidade, esses foram os fatores que desencadearam essa migração, conhecida como êxodo rural.

De maneira simples, o êxodo rural é a migração da população do campo para a área urbana. No Brasil, esse processo iniciou-se na década de 1930, principalmente com o deslocamento de pessoas do Norte e Nordeste para o Sudeste do País.

Nos países subdesenvolvidos esse movimento ocorre de forma acelerada, o que acaba gerando problemas estruturais até mesmo nas grandes cidades, que costumam ter mais infra-estrutura. Já a urbanização nos países desenvolvidos acontece lenta e gradualmente.

Principais tipos e significados

As cidades de modo geral são parecidas, mas cada uma tem o seu formato e por isso temos os tipos de urbanização:

Metrópole: Que são zonas centrais e possuem alto nível de importância e exerce influência social, cultural e econômica. Como por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Manaus, entre outras.

Região Metropolitana: Que nada mais é que um conjunto formado por municípios que tem uma estrutura ou aglomeração urbana ao redor de uma cidade principal, geralmente uma metrópole.

Conurbação: Ela representa a junção geográfica das cidades, que é quando não se sabe bem onde uma cidade termina e a outra começa, em decorrência do crescimento urbano.

Megacidade: É aquela que tem uma aglomeração urbana superior a 10 milhões de habitantes. E tem um rápido processo de urbanização.

Megalópoles: São junções de metrópoles ou regiões metropolitanas pluri polarizadas. A Maior Megalópole do mundo fica na costa Norte-americana de Boston a Washington e pega as cidades da Filadélfia, Nova Iorque e Baltimore. No Brasil houve a tentativa de criar-se o eixo Rio-SP, porém São Paulo acabou crescendo mais para as regiões de Santos e Campinas.

Essa conceituação básica e suas demais características precisam estar em seus estudos sobre geografia para o ENEM, vestibular ou qualquer outra avaliação importante que tenha a disciplina.

