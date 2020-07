Enem e vestibulares: O que são figuras de som

As figuras de linguagem estão sempre presentes nos exames de vestibulares e também na prova de literatura do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem ser classificadas em: figuras de pensamento, figuras de palavras, figuras de sintaxe e figuras de som.

As figuras de linguagem são mecanismos linguísticos empregados pelo falante ou escritor com o objetivo de tornar o texto mais expressivo, ou para dar ênfase. No caso das figuras de som, essa ênfase é dada através de recursos sonoros. Ou seja, através dos sons das palavras.

As figuras de som são divididas em aliteração, assonância, onomatopeia e paronomásia. Nesse sentido, abordaremos resumidamente cada uma delas abaixo.

Aliteração

A aliteração é feita através da repetição de fonemas consonantais, assim, há a repetição intencional de consoantes para a constituição do ritmo:

Ch ove ch uva, ch ove sem parar. (Jorge Bem Jor)

O rato roeu a roupa do rei de Roma.

Assonância

A assonância também consiste na repetição de sons, contudo, difere-se da aliteração por apresentar a repetição das vogais. Como, por exemplo, a repetição das vogais em destaque:

Essa desmesura de paix ão , é loucura do coraç ão . (Djavan)

Minha foz do Iguaçu/Pólo sul, meu azul/Luz do sentimento nu. (Djavan)

Onomatopeia

A onomatopeia consiste na formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada, com os recursos de que a língua dispõe, de um som natural. Ou seja, a onomatopeia é feita através do emprego de palavras que imitam sons ou ruídos.

Alguns exemplos de onomatopeias são ratimbum, tic-tac, toc-toc, sniff sniff, buááá, cof-cof.

“Oi, tum, tum , bate coração” (Elba Ramalho)

Até o tic-tac do relógio a incomodava.

Paronomásia

Por fim, temos a paronomásia, que consiste da repetição de sons semelhantes. Essa figura de som é realizada através do uso de palavras parônimas (com sonoridade semelhante) numa mesma frase.

Assim, temos nos seguintes exemplos a paronomásia:

“Com tais premissas , ele sem dúvida leva-nos às primícias .” (Padre Antônio Vieira)

O passarinho pousou e posou, sentindo-se uma águia.

Por serem centradas principalmente nos sons, essas quatro figuras são muito comuns em textos literários e podem ser cobradas nas provas a partir deles.

