ENEM: Fenômenos e desastres naturais recentes que podem ser cobrados

A ocorrência de fenômenos e desastres naturais é sempre lembrada em questões do ENEM. E como em 2020 a natureza mostrou sua força com frequência, esses são temas que podem aparecer na prova, sobretudo no caderno de Ciências da Natureza.

Tratando-se de Brasil, até então sempre foi considerado um país privilegiado. Além das riquezas naturais o território brasileiro, em períodos contemporâneos, não sofreu com terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, entre outros. Essas “vantagens” se dão por conta do clima e da localização geográfica estratégica.

No entanto, recentemente pudemos presenciar alguns fenômenos e desastres naturais em solo brasileiro ou então em países próximos, com a eminência de chegar por aqui.

Talvez você já tenha conhecimento sobre eles, mas não os associou com a possibilidade de serem citados no ENEM. Por isso, decidimos relembrá-los nesse post para ajudar em seus estudos até o dia da avaliação, que ocorre em janeiro de 2021.

Ciclone “Bomba” em Santa Catarina

O ciclone “Bomba” tem esse nome porque se intensifica rapidamente, chegando ao menos a 130 km por hora. O fenômeno atingiu Santa Catarina no início do mês de julho de 2020 e deixou dezenas de mortos, além de um rastro de destruição. Estima-se que podem surgir novos ciclones nos próximos dias.

Os ciclones se formam quando um centro de baixa pressão se encontra com um centro de alta pressão. Isso significa que o ar quente e úmido sobe para atmosfera, enquanto o ar frio e seco desce para a superfície. Ou seja, o ar fica agarrado nesse fluxo de vai e vem e o ciclone acaba se formando.

Por ser bem atual, pode ser que não dê tempo dos organizadores incluírem já no próximo ENEM. No entanto, vale estudar mesmo assim. Não quer ser pego de surpresa, né?

Nuvem de gafanhotos

Uma densa nuvem de gafanhotos formou-se no Paraguai em 2020 e rumou-se para Argentina, inicialmente na província de Formosa, divisa com o Paraguai. Os gafanhotos são da espécie Schistocerca cancellata, que é proveniente da América do Sul.

Segundo os especialistas, os gafanhotos tendem a andar agregados principalmente em época de reprodução e encontrarem condições favoráveis para reprodução, alimentação e sobrevivência a tendência é de aumento cada vez maior da nuvem.

Porém após esse período de avolumamento a tendência é que eles entrem numa fase de isolamento. As nuvens de gafanhotos são consideradas pragas porque podem acabar com vegetações que virem pela frente como lavouras, pastagem ou qualquer área de floresta que consiga ser fonte de comida.

Chuvas em São Paulo

A cidade de São Paulo e algumas do interior Paulista sofreram com uma chuva extremamente forte em 10 de fevereiro de 2020. O temporal causou alagamentos e o caos no transporte, além de quedas de árvores e deixou áreas em atenção para desabamentos.

Neste dia, choveu em 3 horas 50% do volume de chuvas esperado para o mês de fevereiro. Especialistas associam a forte chuva a nova realidade do planeta com temperaturas cada vez maiores, devido a ação humana.

Esses foram os fenômenos e desastres naturais que ocorreram no Brasil ou bem próximos de nosso país. Preste atenção também nas ações da natureza em nível mundial, pois podem aparecer no ENEM também 😉