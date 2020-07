Enem: novo aplicativo terá simulado para facilitar os estudos

A partir da próxima segunda-feira (6), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizará a atualização do aplicativo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para iOS e Android. Na nova versão, o aplicativo trará funcionalidades inéditas, como um simulado para ajudar os estudantes para as provas.

A atualização do aplicativo do Enem para smartphones e tablets traz questões de provas aplicadas em anos passados, em todas as quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame. O usuário que responde ao simulado consegue consultar quais itens acertou e quais estavam errados. O objetivo da iniciativa é possibilitar que o participante se familiarize ainda mais com a estrutura dos itens que são utilizados no Enem, para ter conhecimento de como está o seu preparo para as provas. Em breve, o aplicativo irá incorporar as justificativas para as alternativas escolhidas pelo usuário. O simulado utilizará conceitos de gamificação.

A interação ficou facilitada pela linguagem mais amigável da nova versão do aplicativo. A proposta é que o usuário tenha em mãos uma ferramenta simples, com informações de qualidade, certificada pelos profissionais da área pedagógica do Inep. Inicialmente o app terá questões de 2012 e 2013. O usuário poderá escolher a área de conhecimento para a qual deseja fazer o simulado. Ainda em julho, o aplicativo do Enem ganhará mais questões, com a inclusão dos itens das edições de 2014 a 2017, além de uma versão em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O aplicativo do Enem continua sendo um meio de acesso rápido às informações que o participante precisa para acompanhar as novidades sobre todas as etapas do exame, que começam com a publicação do edital, passam pela realização do Enem e seguem até a disponibilização da vista pedagógica da redação. Além disso, o app é um importante instrumento de consulta em que o participante confere seus dados pessoais, faz o pedido de isenção da taxa de inscrição, visualiza o seu local de provas e também os resultados.

Enem Digital

O exame em plataforma digital será implantado nesta edição, em aplicação-piloto. No Enem 2020, 96.086 inscritos estão confirmados para fazer a prova no novo modelo. A previsão é que a consolidação do Enem Digital ocorra em 2026. A estrutura do exame será igual à da versão impressa.

Enem

Realizado anualmente pelo Inep desde 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar ao final da educação básica e é porta de acesso para a educação superior. Os participantes fazem provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, que, ao todo, somam 180 questões, além da redação.