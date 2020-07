Engenheiro civil que agrediu fiscal da Vigilância Sanitária recebeu auxílio emergencial

Nos últimos dias, o engenheiro civil de 43 anos que mora no Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais. Ele e sua companheira agrediram verbalmente um fiscal da Vigilância Sanitária durante inspeção em restaurante na Barra da Tijuca.

O caso aconteceu no último sábado e tomou as redes sociais a partir do fim de domingo. No vídeo, a sua companheira confronta o fiscal da Vigilância Sanitária e afirma que o homem é “cidadão não. Engenheiro civil, formado, melhor que você”.

Agora, foi divulgado que o homem deu entrada e foi aprovado para o auxílio emergencial. Ele recebeu o pagamento do auxílio de R$ 600, destinado à parcela de trabalhadores mais vulnerável da população durante a pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, após checagem no Portal de Transparência da Controladoria-Geral da União.

Você Pode Gostar Também:

De acordo com o portal, o engenheiro civil recebeu a primeira parcela do auxílio em maio. O relatório não informa se as demais parcelas já foram retiradas. O jornal Extra também notificou sobre o engenheiro civil ser beneficiário do auxílio emergencial.

Após o vídeo ser exibido no Fantástico e viralizar nas redes sociais, o homem apagou seus perfis. Em um dos perfis deletados, se descrevia como “pai, casado, engenheiro, atleta amador, mergulhador, de direita, anti-PT, anti-PSOL e anti PC do B”. A mulher foi demitida da empresa que trabalhava.

Também essa semana, outro caso sobre o auxílio emergencial foi divulgado. Em áudio conseguido durante investigação, um ex-vereador conta para a esposa que foi aprovado para o auxílio de R$ 600. Após a esposa afirmar que ele não precisa desse dinheiro, o ex-vereador afirma que “99%” dos que recebem não precisam.