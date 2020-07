Entenda a importância de Paulo Freire para a educação

Apesar de muitos desconhecerem a sua obra, é indiscutível a importância de Paulo Freire para a educação no Brasil e em diversas partes do mundo.

O professor e filósofo pernambucano Paulo Reglus Neves Freire, nascido em 1921, é uma das figuras mais célebres da área da Educação no país. Sua obra, extensa e emblemática, é ainda hoje referência em cursos de pedagogia e licenciaturas ao redor do mundo.

Nos seus estudos, o pedagogo evidenciou um conjunto de práticas e ideais que deveriam nortear a educação e o processo de ensino aprendizagem. Nesse sentido, Freire defendeu em suas obras que o papel do professor era sobretudo de possibilitar a criação e a produção de conhecimento. Desse modo, o papel da escola seria de ensinar os estudantes a ler o mundo.

A pedagogia freiriana é pautada em um pensamento pedagógico político. Segundo o pedagogo, a educação é o meio para despertar a criticidade do aluno para que esse atinja sua autonomia. Além disso, o acesso à educação possibilitaria o desenvolvimento de uma percepção crítica quanto à desigualdade entres as classes sociais, que tem como consequência a opressão das classes populares.

Entre as contribuições do pernambucano está a percepção de que cada estudante, seja ele criança, adolescente, jovem ou adulto, leva consigo a sua cultura para a sala de aula, e essa não deve ser tida nem como melhor ou pior que a do professor. Nesse sentido, o respeito à cultura do aluno se revelou como uma das maneiras de tornar a educação mais afetiva e democrática, considerando que todos são fontes de conhecimento.

Na pedagogia freiriana, todos têm direito a se manifestar criticamente, assim, Freire ficou conhecido por ser o mentor da educação para a consciência.

Patrono da Educação Brasileira

Foram tantas as contribuições de Freire para a educação no mundo que ele foi reconhecido como o Patrono da Educação Brasileira através da Lei 12.612/12. A importância de Paulo Freire para a educação rendeu ao professor cerca de 50 títulos honoris causa.

Entre as obras de mais destaque de Freire estão os livros Pedagogia do Oprimido (1968) e Pedagogia da Autonomia (1996), essas e outras obras estão disponíveis para download gratuito. Para saber mais clique aqui.

